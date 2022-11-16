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ABD’li Ekonomistten Korkutan Binance ve Bitcoin Açıklaması: Yürüyen Saatli Bomba!

Kripto para sektörü kışı ve baharı bir arada yaşıyor. Piyasa FTX krizi nedeniyle zor günler yaşarken, Binance yine önemli bir başarıya imza attı. 
17:50
16 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para sektörü kışı ve baharı bir arada yaşıyor. Piyasa FTX krizi nedeniyle zor günler yaşarken, Binance yine önemli bir başarıya imza attı.

Nouriel Roubini, Binance CEO’sunu Hedef Aldı!

Binance, Abu Dabi’de kripto para saklama hizmetleri sunmak için yasal onay almayı başardı. Borsa, bu hafta ayrıca bataklığa saplanan sektör için kurtartma fonu başlatacağını duyurmuştu. Ancak, FTX krizi kripto para karşıtlarının yeninden sahneye çıkmasına neden oldu.  ABD’li ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Abu Dabi Finans Haftası (ADFW) 2022’de Binnce CEO’sunu ve kripto paraları eleştirdi. Roubini, konuşmasında, Changpeng Zhao ve Binance’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) faaliyet göstermesine izin verildiğine inanmadığını ifade etti ve şunları söyledi:

Ne yazık ki, kripto para ekosistemi tamamen yozlaşmış. FTX krizinden ders almamız gerek. CZ Binance’in BAE’de faaliyet gösterme lisansı aldığına inanamıyorum. Binance “İngiltere’de yasaklandı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından kara para aklama aklamakla soruşturma altına alındı.  İran ve  8 milyar dolar soruşturması önemli. CZ’nin ABD’de  ikametgahı var. Düzenleyici kurumlar dikkatli düşünmeli. CZ, yürüyen bir saatli bomba. ABD’den kovulmalı ve faaliyet göstermesine izin verilmemelidir. Üzülerek söylüyorum, sonu Sam Bankman-Fried’den daha kötü olacak.

Ekonomist, Binance‘in daha önce Abu Dabi Küresel Pazar’da (ADGM) Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu’ndan (FSRA)  Finansal Hizmetler İzni (FSP) alarak, “profesyonel müşterilere saklama hizmetleri” sunmasına izin vermesinin bu süreçte riskli olduğunu iddia etti. Daha sonra Roubini, açıklamalarına Twitter’da devam etti. Bazı katılımcılar, ekonomistin Binance CEO’suna  söylediği sözleri radikal olarak nitelendirirken, Roubini’nin kripto para konferansında böylesine ağır laflar etmesi eleştiri aldı.

Bitcoin Karşıtlarına Gün Doğdu!

Roubini uzun bir süredir, kripto paraları saadet zinciri olduğu gerekçesiyle eleştiren bir isim. Ekonomist, insanların Bitcoin’i  mükemmel bir değer deposu olarak görmelerine  karşı sert duruşuyla uzun süredir biliniyor. 2021’in ortalarında, Bitcoin‘in (BTC) asla “dijital altın” olmayacağını, çünkü hiçbir faydası olmadığını ve kullanım durumlarından yoksun olduğunu iddia etti. Uzman, yüksek volatilitenin BTC‘yi mükemmel bir değer deposu olmasın önündeki en büyük engel olarak nitelendirdi.

Ekonomist, merkez bankası dijital para birimlerinin (CBDC’ler) üstün ve özel sektörde bile daha geniş bir kullanım durumuna sahip olması nedeniyle kripto paraları  ortadan kaldıracağını ileri sürdü. FTX’in çöküşüyle ​​ilgili son olaylar, Roubini ve Berkshire Hathaway başkan yardımcısı Charlie Munger gibi kripto paraları “dolandırıcılık” olarak nitelendiren kripto eleştirmenlerinin eline koz verdi.

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