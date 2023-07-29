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  •   ABD’li Vekillerden Teknoloji Devi Apple’a Kripto Para, Blockchain ve NFT Mektubu!

ABD’li Vekillerden Teknoloji Devi Apple’a Kripto Para, Blockchain ve NFT Mektubu!

Özet

  • ABD'li vekiller G. Bilirakis ve J. Schakowsky, Apple CEO'su Tim Cook'a mektup göndererek App Store politikalarını sorguladı.
  • Mektupta Apple'ın App Store'daki kurallarının Blockchain ve NFT'ler gibi yeni teknolojileri engelleyip engellemediğini soruldu.
  • Ayrıca Apple'ın App Store politikalarının ABD'nin teknoloji liderliğine zarar verebileceği endişesi dile getirildi.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:32
29 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

İki ABD’li vekil, teknoloji devi Apple‘ın CEO’su Tim Cook’a mektup göndererek şirketin uygulamadaki App Store kurallarını sorguladı. Mektupta özellikle Blockchain ve NFT‘ler gibi gelişmekte olan teknolojilerin engellendiğinden duyulan endişe dile getirildi.

Kripto Oyunu Axie Infinity Örnek Gösterildi

ABD’li vekil Gus Bilirakis ve Jan Schakowsky 28 Temmuz’da Apple CEO’su Tim Cook‘a bir mektup göndererek Kaliforniya merkezli şirketin App Store yönergelerini ve bunların Blockchain ve NFT’ler gibi yeni teknolojileri engelleyip engellemediğini sordu.

Vekiller, kripto oyunu Axie Infinity’nin App Store’da listelenmesi deneyimini örnek göstererek, Apple’ın App Store kurallarının uygulamaların “lite” sürümlerinin zorla kullanıma sunulması yoluyla kripto para uygulamaları üzerinden hem kar etmek hem de bu uygulamaların faydasını azaltmak için kullandığını belirttiler.

Mektubu gönderen vekiller, Apple’ın politikalarının ABD’nin gelişmekte olan teknolojilerdeki liderliğine zarar verebileceği konusundaki endişelerini bildirdiler.

“Sektör İçinde Eşit Bir Oyun Alanı Yaratmak İstiyoruz”

Temsilciler Meclisi İnovasyon, Veri ve Ticaret Alt Komitesi Başkanı ve Üyesi Bilirakis “Apple bu sınırlamaların duvarlarla çevrili bir bahçe yaratarak güvenliği arttırdığını savunsa da, pek çok kişi Apple’ın uygulama mağazasını rakiplerine karşı bir silah olarak kullanmasından endişe duyuyor. ABD Kongresi’nin App Store kurallarını ve bu kuralların inovasyonu ne ölçüde sınırladığını ve ABD’nin teknolojik liderliğini ne ölçüde etkilediğini tam olarak anlaması elzemdir.” dedi.

Mektupta “Alt komitemiz tam şeffaflığı teşvik etmeye ve büyük teknoloji şirketlerinin tekelci davranışlardan sorumlu tutulmasını sağlamaya kararlıdır. Amerikan yaratıcılığının gelişmeye devam edebilmesi için sektör içinde eşit bir oyun alanı yaratmak istiyoruz.” eklemesi yapıldı.

Vekiller bundan önce de TikTok ve Çin menşeli diğer uygulamalarla ilgili App Store politikaları konusunda Apple’a benzer bir mektup göndermişlerdi.

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