Janet Yellen istemeden Bitcoin propagandasını yapıyor. İstisna diye bahsettiği şey gelecekte olmayacaksa bugün neden daha fazla bankayı kurtarmak için hazır bekliyorlar?

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ABD Hazine Bakanı Yellen son yaşanan olaylarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Su-i misal emsal olmasın dedi. Bitcoin’in kıymeti bugünlerde daha iyi anlaşılıyor ve ABD’li yetkililer zincirleme iflasların önünü kesmek için mücadele veriyor. Peki son yaptığı açıklamalar neydi? Kripto paralar nasıl etkileyecek? İşte detaylar.

ABD Bankacılık Krizi

Hazine Bakanı Janet Yellen, iki banka iflasının ardından federal hükümetin mevduatları korumaya kararlı olduğu konusunda piyasalara güvence verdi. Ancak, gelecekteki tüm banka iflasları için bu emsali oluşturmak istemediklerini belirtti. Yani müşteri mevduatlarını orantısız şekilde varlıklara yatıran, faizleri hızla artırarak Su-i misal bankaları kötü durumda bırakan Fed gelecek için emsal olmasın dedi. Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın iflası, banka düzenleyicilerinin tüm mevduatları eksiksiz hale getirmek için acele etmesine yol açtı. Buna özel bir fon aracılığıyla FDIC sigorta eşiğinin üzerindeki mevduatlar da dahildir.

Janet Yellen son açıklamasında şunları söyledi;

“Bankacılık sistemimiz sağlamlığını korumaktadır ve Amerikalılar ihtiyaç duyduklarında mevduatlarının yanlarında olacağından emin olabilirler.”

O halde 22 trilyon dolarlık mevduatların eğer kriz büyürse darphanede basılması gerekecek?

Bitcoin (BTC)

Federal Rezerv ayrıca çöküşün ardından acil durum önlemlerinin bir parçası olarak borçlanma şartlarını geçici olarak gevşetti. Kısa vadeli finansman arayan bankalar, iskonto penceresi olarak adlandırılan sistemi daha yumuşak koşullar altında kullanabilecek. Ancak Cumhuriyetçi üyeler bu kararın bundan sonra tüm mevduatların garanti altına alınması için bir standart oluşturup oluşturmayacağı konusunda endişelerini dile getirdiler. Sigortasız mevduatların sadece “sistemik risk ve önemli ekonomik ve mali sonuçlar yaratacak” başarısızlık durumunda teminat altına alınacağını açıkladı.

Fakat bunun garantisi verilemiyor. Şimdilik tüm sigortasız fonlar eğer banka risklerini doğru ayarlayamadığı için iflas ediyorsa Fed’in garantisinde. Şimdiye kadar 3 banka iflas etti ve üçünün de müşterilerinin varlıkları garanti edildi. O halde kısmi rezerv bankacılığının doğurduğu maddi değer bir noktada nakde mi dönüşecek? Fed şimdiden bilançosunu 300 milyar dolar genişletti ve para basma makinelerine yeterli hammadde kaynağı sağlandığı sürece bunu yıllarca yapabilir.

Ancak Bitcoin (BTC) sınırlı arzı, taşıma kolaylığı, sirkülasyona dahil olan arzın zaman içinde azalıyor oluşuyla tam bir değer deposu. Silicon Valley Bank yazı hazırlandığı sırada iflasını açıkladı. Burada 100 milyon dolarınız olduğunu düşünün. Herhangi bir bankaya yatırdığınızda bu kırılganlıkla iflas edebilir. Paranızın tam rezerv olarak tutulmasını isterseniz buna hayır cevabını alırsınız. O halde bir kasa kiralayıp paranızı burada saklayın? Fakat bu hem maliyetli hem de 100 milyon dolar ciddi anlamda fiziksel hacme sahip. O halde altın alın? Hayır onun da taşıması zor ve 100 milyon dolara aldığınız altını zaten taşıyamazsınız. Peki çözüm ne? Arzı kıt, seneden seneye yeni arzı daralan, dünyanın her yerinden ulaşılabilen, cüzdanınızı sadece aklınıza yazabildiğiniz likit bir değer deposu düşünün. Evet bu Bitcoin ve bu iflaslar devam ederse su-i misalin emsal olmasına gerek kalmayacak. Çünkü artık insanlık 2008 krizinden sonra bile aynı hataları yapan bankacılık sistemine, kısmi rezerv hikayesine inanmayacak.