ABD'nin dev bankalarından biri olan Citigroup, şirketin web sitesinde yayınladığı iş ilanında, kripto paralar, stablecoin'ler ve merkeziyetsiz finansa (DeFi) odaklanmak için dijital varlık risk yöneticisi aradığı görüldü.

Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD’nin dev bankalarından biri olan Citigroup, şirketin web sitesinde yayınladığı iş ilanında, kripto paralar, stablecoin’ler ve merkeziyetsiz finansa (DeFi) odaklanmak için dijital varlık risk yöneticisi aradığı görüldü.

DeFi’da Risk Yönetimi

Dijital varlık risk yöneticisi şirketteki dijital varlıklara yönelik birçok açık rolden sadece biri olsa da Citi, Terra (LUNA) ve Three Arrows Capital’in başrol aldığı son tehlikeli olayların gösterdiği gibi merkeziyetsiz finansı hedefleyen ilk büyük bankalar arasında yer alıyor.

Citi’nin web sitesine göre yönetici düzeyinde iki dijital varlık risk yöneticisi işe alınacak. Biri merkeziyetsiz finans, stablecoin‘ler ve kripto paralar konusuna odaklanırken, diğeri CBDC‘ler, dijital menkul kıymetler ve kurumsal Blockchain’e odaklanacak. İş ilanlarına göre, her iki risk yöneticisinin de girişimlere, pilot uygulamalara, kavram kanıtlarına ve stratejik ortaklıklara “sağlam, riske duyarlı ve birleşik bir risk yönetimi görüşü ve yanıtı” oluşturmayı kapsayan sorumlulukları olacak.

Kripto finansal risk modelleme aracı Gauntlet’in kurucusu ve CEO’su Tarun Chitra, Citi’nin iş ilanlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede “DeFi‘da risk yönetimi, geleneksel finansta gördüğünüzden gerçekten çok daha karmaşık. Bu yüzden Citi kendisini basitçe anlamaya ve akıl yürütmeye adamış bir kişiye ihtiyaç duyuyor.” dedi. Chitra, yeniden canlanan kripto para piyasalarında DeFi’nin muhtemelen geleneksel piyasalardan sağlanan kazançlardan daha iyi bir alternatif olacağını söyledi. Öte yandan müşterilerine DeFi‘e maruz kalma teklifinde bulunmak isteyen herhangi bir bankanın, muhtemelen Aave Arc gibi müşterini tanı (KYC) kontrollerini gerçekleştiren düzenlenmiş kanallardan geçmek zorunda kalacağını ekledi.

Citi’nin İşe Alım Hamlesi

Citi, şu anda Kurumsal Müşteri Grubu’nun (ICG) dijital varlıklar bölümünde birden fazla ürünle ilgili ve platform başkanı rolü için de işe alımlar yapıyor. Hazine ticareti çözümleri ve saklama teknolojisi ekipleri içinde dijital varlık rollerinde iş ilanları bulunuyor. Bankanın iş ilanlarının sayısındaki artış, bankanın yeni kripto para yetenekleri için geniş baskısının bir parçası olarak geliyor. 2021’in Kasım ayında bankacılık devinin ICG dijital varlık bölümünü oluşturmak için 100 kişiye kadar kişiyi işe almayı planladığı bildirilmişti.

Citi, kripto para endüstrisine giriş yapan üst düzey yöneticiler için bir fırlatma rampası olarak ortaya çıktı. Nisan ayında en az 15 yöneticinin Copper, Paxos ve CoinFund gibi kripto para şirketlerinde üst düzey görevler almak için bankadan ayrıldığı ortaya çıkmıştı. İsminin açıklanmaması koşuluyla The Block’a konuşan önde gelen bir DeFi protokolünün kurucusu, “Düşmüş bir piyasaya giren katılımcılar en çok kazananlardır. Ve bu yüzden muhtemelen Citi bunu işe almaya başlamak için uygun bir zaman olarak görüyorlar.” dedi.