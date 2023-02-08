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ABD’li Demokratlar Harekete Geçti! Bitcoin ve Altcoin Madencileri İçin Mektup!

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokratlar, sektör büyüdükçe kripto para madencilik şirketlerinin enerji kullanımlarını ve sera gazı emisyonlarını şeffaf bir şekilde paylaşmalarına dönük baskılarını artırıyor.
18:08
8 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Amerika Birleşik Devletleri‘ndeki Demokratlar, sektör büyüdükçe kripto para madencilik şirketlerinin enerji kullanımlarını ve sera gazı emisyonlarını şeffaf bir şekilde paylaşmalarına dönük baskılarını artırıyor.

Açık Veri Sağlanması İhtiyacı

The Verge’ün 7 Şubat tarihli haberine göre ABD’li Demokratlar, Bitcoin (BTC) gibi kripto paralarla ilgilenen madencilik şirketlerinin enerji tüketimine ilişkin gerekli verileri açıklamaya zorlamak için federal kurumları harekete geçmeye zorluyor. Bu doğrultuda Demokratlar, Enerji Bakanlığı (DOE) ve Çevre Koruma Ajansı‘na (EPA) kripto para madencilik şirketlerinin enerji tüketimlerini ve emisyonlarını rapor etmelerini zorunlu hale getirme planlarını hızlandırmaları için mektup yazdı. Mektuba göre, kurumlar kripto para madencilik şirketlerinden bilgi açıklama talep etme konusunda açık bir yetkiye sahip.

Mektupta, her bir kurumun yetkisini kullanma ve gerekli bilgileri toplamaya başlama planları için bir zaman çizelgesi sağlamaları isteniyor. Mektubun Senatörler Elizabeth Warren, Sheldon Whitehouse, Ed Markey, Jeff Merkley, Dick Durbin ve Temsilciler Jared Huffman, Katie Porter ve Rashida Tlaib tarafından imzalandığı görülüyor.

EPA’nın başlangıçta milletvekillerine, Temiz Hava Yasası kapsamında yılda en az 25 bin ton karbondioksit yayan tesislerden kirlilik verilerini toplama yetkisine sahip olduğunu bildirdiğini belirtelim. Bu bağlamda iki kripto para madencilik şirketinin bu kategoriye girdiği ve emisyonlarını zaten bildirdiği tespit edildi. Nitekim, milletvekilleri kurumlara gönderdikleri mektupta EPA’dan 25 bin ton sınırını karşılayan tüm kripto para şirketlerinin listelenip listelenmediğini ve bunu ne zaman yapmayı planladığını 6 Mart’a kadar açıklığa kavuşturması istendi.

Mektup, geçen yıl milletvekillerinin en büyük kripto para madencilik şirketlerinden enerji tüketimleri ve çevre kirliliği hakkında bilgi vermelerini istemesiyle başlayan kampanyadaki son gelişme oldu. Bazı veriler sağlanmış olsa da, şirketlerin yine de milletvekillerinin sorularına tam olarak yanıt vermesi gerekiyordu ve bu DOE ve EPA’nın zorunlu bilgi sağlama kuralını yürürlüğe koymasının talep edilmesine yol açtı.

Kripto Paraların Düzenlenmesi

ABD, sektörü düzenlemeye doğru ilerlerken Bitcoin madenciliğinin çevre üzerindeki etkisi de odak noktası haline geldi. Bu nedenle ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, kripto para endüstrisinin aktivitesinin ülkedeki tüm ev bilgisayarlarıyla yaklaşık olarak aynı miktarda elektrik tüketebileceğini belirten bir rapor yayımladı.

Rapor, EPA ve DOE’nin kripto para şirketlerini temiz enerjiyi benimsemeye ve genel enerji tüketimini azaltmaya teşvik eden performans standartları oluşturmak için işbirliği yapmasını tavsiye etti.

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