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Bitcoin (BTC) 20.000 doların üzerinde tutunmaya çalışırken, eski Beyaz Saray direktörü ve Trump’ın danışmanı Anthony Scaramucci çarpıcı açıklamalar yaptı.

Scaramucci: ‘2 ila 3 yıl İçinde..!’

Son zamanlarda, birkaç uzman, yaklaşık her dört yılda bir gerçekleşen Bitcoin halving hakkında konuştu. Kripto para piyasası 2022’de adeta felaketi yaşarken, birçok isim iyimser bir tablo çizmeye devam ediyor. Her dört yılda bir gerçekleşen halving, Bitcoin arzını etkili bir şekilde yavaşlatıyor. Dolaşımda sadece 21 milyon Bitcoin olacak. Halving genellikle bir boğa koşusundan önce gelir. Bir sonraki halving etkinliği 2024’te gerçekleşecek.

Halving’e işaret eden eski Beyaz Saray direktörü ve Trump’ın danışmanı Anthony Scaramucci, 2023’ü Bitcoin için “toprlanma yılı” olarak nitelendirdi ve Bitcoin‘in iki ila üç yıl içinde 50.000 ila 100.000 dolar arasında işlem görebileceğini tahmin etti. Yöneticiye göre, Bitcoin’de benimsem devam edecek. Dolayısıyla, arz ve talep dengesi nedeniyle fiyat büyük oranda artacak. Bu nedenle Bitcoin, önümüzdeki iki ila üç yıl içinde kolayca 50.000 ila 100.000 dolarlık bir varlık olabilir

‘Fırsata Çevirdik!’

Scaramucci, daha önce makro ekonomik şartları hafife almadığını ve durumun ciddiyetinin farkında olduğunu vurgularken, kripto para piyasasında yaşanan bu kaotik sürecin geçici olduğuna inandığını vurgulamıştı. Yönetici, yatırımcıların akıllı davranmalarını ve oluşan panik havasından etkilenmemelerini tavsiye etmiş ve şunları eklemişti:

Bu düşüşü bir fırsat olarak değerlendirdik ve daha fazla Bitcoin ve Ethereum aldık. Ayı piyasası hiçbir yatırımcıyı korkutmamalı. Şu anda piyasa yönelik eşi benzeri görülmemiş bir baskı var. Böylesi bir ortamda kimse kontrolünü kaybetmemeli. Bu kasırga geçtiğinde insanlar bu günleri hatırlayıp, ”keşke daha fazla para olsaydı da daha fazla Bitcoin” alsaydım diyecekler.

Skybridge kurucusu şirketin Bitcoin ve Ethereum satın aldığını ve FTX’te özel bir hisseye sahip olduğunu söyledi. Yöneticiye göre, FTX, iyi gidiyor. Pazar payı kazanıyor ve karlı bir şirket. Scaramucci, şirketinin daha fazla fiyat düşüşü de dahil olmak üzere her türlü senaryoya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Scaramucci ayrıca şu anki satışları, 2000 yılında yaşanan büyük krizde Amazon dışındaki web1 internet şirketlerinin hisselerinde yaşanan çöküşe benzetti.