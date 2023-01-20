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ABD Bunu Konuşuyor! 2 Önemli Enstitüden Kritik Bitcoin Yorumu: Boğa Bu Tarihte Başlayacak!

FTX krizinin yaralarını sarmayı başaran Bitcoin (BTC), 2023'e istikrarlı bir giriş yaptı. İyimser tablo çizen uzmanların sayısı ise artmaya devam ediyor. 
12:50
20 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizinin yaralarını sarmayı başaran Bitcoin (BTC), 2023’e istikrarlı bir giriş yaptı. İyimser tablo çizen uzmanların sayısı ise artmaya devam ediyor.

‘Dönüm Noktası’

Bitcoin, yılın başından bu yana yaklaşık %30 arttı. BTC, yıl başında 16.500 dolardan işlem görüyordu. Kripto para piyasasının değeri ise FTX’in çöküşünden bu yana ilk kez 1 trilyon doları geçti.  Bitcoin, FTX kurucusu Sam Bankman-Fried’in Aralık ayında tutuklanmasından sonra haftalarca 17.000 doların altında seyretti. ABD merkezli Competitive Enterprise Institute’ta kıdemli araştırmacı ve finans politikası direktörü John Berlau, Washington Examiner’a Bitcoin fiyatının yaklaşık %30 artarak FTX’in çöküşünden hemen önceki seviyeye geri dönmesinin önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Yönetici, FTX krizi sırasında görülen zorunlu satışın azalmaya başladığını belirtti.

Berlau ayrıca, bu yıl kripto paralar için geçen yıla göre biraz daha olumlu bir düzenleyici bir ortamın olduğunu iddia etti. Cumhuriyetçiler ara seçimlerde Meclis’i aldı ve temsilci Patrick McHenry’yi Finansal Hizmetler Komitesi başkanı yaptı. ABD Finansal Hizmetler Başkanı Patrick McHenry, kripto para düzenlemelerinin ABD Temsilciler Meclisi’nin önceliği olması gerektiğini vurguladı. Politikacı, yeni komite önerisinde bulundu. American Enterprise Institute’ta kıdemli bir araştırmacı olan Jim Harper, Bitcoin fiyatının 2023’te geleneksel hisse senetleri tarafından yönlendirilebileceğine dikkat çekti. Harper, Washington Examiner’a Bitcoin’in S&P 500 ile yüksek korelasyonuna dikkat çekerek, bunun devam edeceğini belirtti.  Berlau’ya göre, kripto para sektörüne bir nebze olsun fayda sağlayabilecek bir başka şey de, Bankman-Fried’in tutuklanması ve yargılanması. Bu yatırımcılara güven veriyor.

‘2024’

Kısa bir süre önce, birçok kişi Bitcoin’i enflasyona karşı bir tür koruma aracı olarak görüyordu. Örneğin, Bitcoin Kasım 2021’de 69.000 dolar ile zirveye ulaştığında, birçok analist 100.000 doların kaçınılmaz olduğunu iddia ediyordu. Enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıkmasıyla, Bitcoin de sert bir şekilde çakıldı.   Berlau’ya göre makro ortam yeniden normalleştiğinde hisse senetleri ve Bitcoin değer kazanmaya devam edecek.  Harper, da ileriye bakıldığında, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin istikrarlı bir şekilde yükseleceğini söyledi. Uzmana göre, asıl boğa koşusu 2024’te başlayacak. Bunun nedeni ise halving etkinliği. Halving yaklaşık her dört yılda bir, bitcoin madencilerinin blok ödülleri yarı yarıya düşerek yeni bitcoin arzını %50 oranında azaltır.

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