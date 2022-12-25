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ABD ve Batı Dünyası Noel dönemine girerken, önde gelen 4 analist Bitcoin’e (BTC) dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Düşük Volatilite ve Kritik Seviyeler!

ABD ve Avrupa, bugün Noel’i kutlarken, uzmanlar Bitcoin’deki volatilite eksikliğine dikkat çekiyor. Normalde tatil dönemlerinde yüksek volatilite ve düşük işlem hacmi yaşayan BTC, Noel tatili dönemine 16.800 seviyesinde girdi. TradingView’den alınan veriler, BTC‘nin 17.000 doların hemen altında yatay yönde hareket ettiğine işaret ediyor. BTC, an itibariyle 16.831 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, ABD’den gelen çok sayıda potansiyel katalizöre rağmen yerinde sayıyor. Tatil sezonu yaklaşırken, Noel Baba rallisi pek olası görünmüyordu. Önemli olayların olmaması yüksek volatilite olasılığını daha da azalttı. Bununla birlikte, hafta sonu analizinde, ticaret firması Eight’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe, yine de mevcut seviyelerin tutulması durumunda BTC’nin 17.500 dolara yakın bir seviyeye yükselmesi olasılığını yineledi.

Uzmana göre, 16.750 doların destek seviyesine çevrilmesi, kritik önem teşkil ediyor. Eğer bu seviye tutulursa ve 16.400 dolara keskin bir düşüş olmazsa, 17.400 dolara doğru yükselişi görebiliriz. Bu arada popüler analitik hesabı On-Chain College, kısa vadede izlenecek kilit seviyelerin bir listesini yayınladı ve bunların çoğu olumsuz yönde. BTC‘de gerçekleşen fiyata dikkat çeken analistler, 15.250 dolara düşüş riskinin devam ettiğini belirtti. Diğer bir analist Crypto Poseidon, potansiyel alıcılara mevcut aralıktan tamamen uzak durmalarını tavsiye etti. Uzman, haftalık grafikte “Sebebi ne olursa olsun, 19.000 doların altındaki uzun vadeli alımlar çok zaman kaybettirecek” yorumunu yaptı.

Ayı Piyasası, Uzun Sürecek mi?

Bu arada, mevcut düşüş eğiliminin nerede sona erebileceğini inceleyen, zincir üstü analitik kaynağı Woobull‘un yaratıcısı Willy Woo, uzun vadeli yatırımcılar (LTH’ler) için iyi haberler verdi. Stratejist, Bitcoin’in mevcut ayı piyasasının potansiyel olarak şimdiye kadarki en uzun ayı döngüsü olmadan sona erebileceğini savundu. Analist bu yılki olayları 2013’tekilere benzetti. Woo, “Asıl sorum, bu döngünün birikim bölgesinin ne kadar süreceği” diye tweet attı.

Uzmana göre, sektördeki son duruma bakılırsa, mevcut ayı döngüsü kripto para borsası MtGox’un çöküşü nedeniyle 2013’e daha çok benziyor. Analist, mevcut ayı döngüsünün 2018’den daha uzun ama 2015’ten daha kısa olacağını tahmin ediyor. 2015’te toparlanma 3 yıl sürdü. O günlerde birçok yatırımcı Bitcoin’in gerçekten öldüğüne inanmıştı.