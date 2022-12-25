Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   ABD Bugün Noel’i Kutluyor! 4 Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! İşte En Gerçekçi Tablo!

ABD Bugün Noel’i Kutluyor! 4 Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu! İşte En Gerçekçi Tablo!

ABD ve Batı Dünyası Noel dönemine girerken, önde gelen 4 analist Bitcoin'e (BTC) dair çarpıcı açıklamalar yaptı. 
20:00
25 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD ve Batı Dünyası Noel dönemine girerken, önde gelen 4 analist Bitcoin’e (BTC) dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Düşük Volatilite ve Kritik Seviyeler!

ABD ve Avrupa, bugün Noel’i kutlarken, uzmanlar Bitcoin’deki volatilite eksikliğine dikkat çekiyor. Normalde tatil dönemlerinde yüksek volatilite ve düşük işlem hacmi yaşayan BTC, Noel tatili dönemine 16.800  seviyesinde girdi. TradingView’den alınan veriler, BTC‘nin 17.000 doların hemen altında yatay yönde hareket ettiğine işaret ediyor. BTC, an itibariyle 16.831 dolardan işlem görüyor.  Bitcoin, ABD’den gelen çok sayıda potansiyel katalizöre rağmen yerinde sayıyor. Tatil sezonu yaklaşırken, Noel Baba rallisi pek olası görünmüyordu. Önemli olayların olmaması yüksek volatilite olasılığını daha da azalttı. Bununla birlikte, hafta sonu analizinde, ticaret firması Eight’in kurucusu ve CEO’su Michaël van de Poppe, yine de mevcut seviyelerin tutulması durumunda BTC’nin 17.500 dolara yakın bir seviyeye yükselmesi olasılığını yineledi.

Uzmana göre, 16.750 doların destek seviyesine çevrilmesi, kritik önem teşkil ediyor. Eğer bu seviye tutulursa ve 16.400 dolara keskin bir düşüş olmazsa, 17.400 dolara doğru yükselişi görebiliriz. Bu arada popüler analitik hesabı On-Chain College, kısa vadede izlenecek kilit seviyelerin bir listesini yayınladı ve bunların çoğu olumsuz yönde. BTC‘de gerçekleşen fiyata dikkat çeken analistler, 15.250 dolara düşüş riskinin devam ettiğini belirtti. Diğer bir analist Crypto Poseidon, potansiyel alıcılara mevcut aralıktan tamamen uzak durmalarını tavsiye etti. Uzman, haftalık grafikte “Sebebi ne olursa olsun, 19.000 doların altındaki uzun vadeli alımlar çok zaman kaybettirecek” yorumunu yaptı.

Ayı Piyasası, Uzun Sürecek mi?

Bu arada, mevcut düşüş eğiliminin nerede sona erebileceğini inceleyen, zincir üstü analitik kaynağı Woobull‘un yaratıcısı Willy Woo, uzun vadeli yatırımcılar (LTH’ler) için iyi haberler verdi. Stratejist, Bitcoin’in mevcut ayı piyasasının potansiyel olarak şimdiye kadarki en uzun ayı döngüsü olmadan sona erebileceğini savundu. Analist bu yılki olayları 2013’tekilere benzetti. Woo, “Asıl sorum, bu döngünün birikim bölgesinin ne kadar süreceği” diye tweet attı.

Uzmana göre, sektördeki son duruma bakılırsa, mevcut ayı döngüsü kripto para borsası MtGox’un çöküşü nedeniyle 2013’e daha çok benziyor. Analist, mevcut ayı döngüsünün 2018’den daha uzun ama 2015’ten daha kısa olacağını tahmin ediyor. 2015’te toparlanma 3 yıl sürdü. O günlerde birçok yatırımcı Bitcoin’in gerçekten öldüğüne inanmıştı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
İflas Dalgası Gelebilir! Uzmanlardan Aykırı Bitcoin Yorumu! İşte Önümüzdeki Haftalarda Olacaklar!
İflas Dalgası Gelebilir! Uzmanlardan Aykırı Bitcoin Yorumu! İşte Önümüzdeki Haftalarda Olacaklar!
Sonunda! ABD’li Yatırım Şirketi Bitcoin’de 100.000 Dolar İçin Tarih Verdi! İşte Kritik Rapor ve Kanıtlar!
Sonunda! ABD’li Yatırım Şirketi Bitcoin’de 100.000 Dolar İçin Tarih Verdi! İşte Kritik Rapor ve Kanıtlar!
Bilim İnsanları Uyardı! ABD’li 3 Akademisyen Fox TV’ye Konuştu! İşte Bitcoin’de Olacaklar!
Bilim İnsanları Uyardı! ABD’li 3 Akademisyen Fox TV’ye Konuştu! İşte Bitcoin’de Olacaklar!
Kritik Uyarı! JPMorgan Analisti Bloomberg’e Konuştu! İşte Bitcoin’i Bekleyen Senaryo!
Kritik Uyarı! JPMorgan Analisti Bloomberg’e Konuştu! İşte Bitcoin’i Bekleyen Senaryo!
Dikkat! 2 Kanıt Sundu! Birçok Kez Bilen Analist Uyardı! Bitcoin’de Bu Seviye Kaçınılmaz!
Dikkat! 2 Kanıt Sundu! Birçok Kez Bilen Analist Uyardı! Bitcoin’de Bu Seviye Kaçınılmaz!
2022’nin En Önemli Raporu Yayımlandı! Bitcoin, DOGE ve 8 Altcoin! İşte Kritik Liste!
2022’nin En Önemli Raporu Yayımlandı! Bitcoin, DOGE ve 8 Altcoin! İşte Kritik Liste!
Son Çöküşü Bilen Analist Uyardı: Bitcoin ve Ethereum’da Bu Seviyeler Geliyor!
Son Çöküşü Bilen Analist Uyardı: Bitcoin ve Ethereum’da Bu Seviyeler Geliyor!
Dikkat! CNBC Analistinden Bitcoin ve 2 Altcoin İçin Kritik Uyarı: Hazır Olun!
Dikkat! CNBC Analistinden Bitcoin ve 2 Altcoin İçin Kritik Uyarı: Hazır Olun!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Bu NFT’ler Çıktığı Gün Yüzde 350 Oranında Yükselmişti! Şimdi Neden Can Çekişiyor?
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022