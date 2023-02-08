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  •   ABD’de Aralarında Kripto Paraların da Olduğu Kritik Önemdeki Liste Yayınlandı!

ABD’de Aralarında Kripto Paraların da Olduğu Kritik Önemdeki Liste Yayınlandı!

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ana bölümlerinden biri olan İnceleme Bölümü, 2023 için ana gündem maddeleri arasında 'kripto paralara' da yer verdi.
09:25
8 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu‘nun (SEC) ana bölümlerinden biri olan İnceleme Bölümü, 2023 için ana gündem maddeleri arasında ‘kripto paralara’ da yer verdi. SEC Başkanı Gary Gensler yaptığı açıklamada, “Büyüyen piyasalar, gelişen teknolojiler ve yeni risk türlerinin olduğu bir dönemde, İnceleme Bölümümüz yatırımcıları korumaya devam ediyor” dedi.

Uyumluluk, Netlik ve Risk Yönetimi

SEC‘in İnceleme Bölümü, ‘kripto paraları’ ve diğer yeni teknolojileri bu yıl için en önemli öncelik olarak belirledi. SEC, bölümün kamuya açık olarak paylaştığı yapılacaklar listesinde “Bölüm, uyum ve pazarlama taleplerini karşılamak ve yatırımcı hesaplarına hizmet vermek için teknolojik ve çevrimiçi çözümler de dahil olmak üzere, yeni finansal teknolojileri kullanan veya yeni uygulamalar kullanan broker-bayiler ve RIA’lar üzerinde incelemeler yapacaktır” dedi.

Bu incelemeler, kripto paralarla ilgilenen şirketlerinin “tavsiyelerde bulunurken, yönlendirirken veya yatırım tavsiyesi verirken ilgili özen standartlarını karşılayıp karşılamadıklarına” ve kendi uyumluluk, netlik ve risk yönetimi uygulamalarını sürekli olarak gözden geçirip geçirmediklerine odaklanacak.

SEC’in İncelemeler Bölümü ayrıca yatırım danışmanlarının, komisyonun geçen yıl uygulamaya koyduğu ve yatırımların tanıtımında referans ve tavsiyelerin kullanımını kısıtlayan yeni bir pazarlama kuralına uymalarını da sağlamaya odaklanacak.

Kripto paralarla ilgilenen şirketler için geçerli olabilecek diğer gündem maddeleri arasında yatırım danışmanlarının güvene dayalı görev performanslarının incelenmesi ve broker-bayiler, yatırım danışmanları ve lisanslı bir şekilde faaliyet gösteren diğerleri tarafından siber güvenlik uygulamalarının gözden geçirilmesi yer alıyor. Güvene dayalı, riski uygun şekilde değerlendirip değerlendirmedikleri, varlıkların gözetimini nasıl gerçekleştirdikleri ve danışmanların çıkar çatışmalarını nasıl yönettiklerini de kapsayacak

SEC Başkanı: Yatırımcıları Korumaya Devam Ediyoruz

SEC Başkanı Gary Gensler listeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Büyüyen piyasalar, gelişen teknolojiler ve yeni risk türlerinin olduğu bir dönemde, İnceleme Bölümümüz yatırımcıları korumaya devam ediyor. 2023 önceliklerini yerine getirirken, bölüm federal menkul kıymetler yasalarına ve kurallarına uyulmasını sağlamaya yardımcı olacaktır.” ifadelerini kullandı.

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