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Abartıya Yer Yok! Kriz Kahini Bitcoin ve Ethereum’da Son Noktayı Koydu: Sıradaki Senaryo..!

Kripto para piyasası yeniden umut vermeye başlarken, Bitcoin'indeki (BTC) yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. 
15:00
15 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası yeniden umut vermeye başlarken, Bitcoin’indeki (BTC) yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor.

Zincir Üstü Veriler, Yükselişe İşaret Ediyor

Bitcoin, 2023’e istikrarlı bir giriş yaptı ve son bir haftadır yükselişini sürdürdü. Lider kripto para birimi, dün iki aydan uzun bir süre sonra ilk kez 20.000 doları geçti. Uzun zamandır düşük volatilite ve işlem hacmi ile dar bir aralıkta sıkışan BTC, %23’ün değer kazanarak 21.000 doları da aştı. BTC, an itibariyle 20.700 dolardan işlem görüyor. Makroekonomik şartlar ve sektördeki krizler nedeniyle 2022’de zor bir dönemden geçen Bitcoin, %65 değer kaybetmişti. Dijital varlık araştırma şirketi. Reflexivity Research’ün kurucu ortağı Will Clemente’ye göre, Bitcoin aylardır ilk kez maliyet bazının (gerçekleşen fiyat) üzerinde işlem görüyor.

Başka bir deyişle, toplamda, piyasa şu anda artık zararda değil. Analiste göre, zincir üstü veriler de toparlanmaya başladı. Bu durum, BTC‘dki artışın devam edebileceğini ortaya koyuyor.  Ethereum (ETH) da ivme kazanarak bu hafta en son Ekim 2021’de görülen seviyelere yükseldi. Ether’in yükselişi, Mart ayında yapılması planlanan “Shanghai Güncellemesi” öncesinde geliyor. Uzmanlara göre, Shangai de fiyat üzerinde olumlu bir etki yaratacak.

Boğa Tuzağı Olabilir mi?

Bu süreçte muhtemelen en önemli göstergelerdn biri ABD Doları Endeksi (DXY) olabilir. Bitcoin’in fiyat hareketlerinin DXY ile güçlü bir şekilde ters orantılı. DXY yükselirken, Bitcoin düşüş eğilimi gösteriyor. DXY düştüğünde ise BTC değer kazanıyor. Bitcoin son bir haftada güçlü kazançlar kaydederken, DXY düşmeye devam etti.  Bu açıdan Bitcoin gibi riskli varlıkların boğa tuzağına mı düştüğünü yoksa DXY’nin haftalık grafikte 101’in altına düşüp desteği dirence mi çevirdiğini zaman gösterecek. Evet ise, BTC‘nin toparlanma olasılığı daha yüksek. Bitcoin, sıkıştığı aralıktan kurtulurken  iyimser bir tablo çizenlerin sayısı da artıyor Uzmanlara göre, Bitcoin yoluna devam edecek. Bu süreçte sektördeki krizlerin sona ermesi de önem teşkil ediyor. FTX davası, DCG’nin durumu ve Fed’in para politikası BTC fiyatını etkileyen faktörler olacak.  Bu nedenle enflasyonun düşmeye devam etmesi ve sektörde yeni filasların yaşanmaması kritik önem teşkil ediyor.

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