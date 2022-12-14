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9 Yeni Blockchain Fonu Geliyor! WisdomTree Müjdeledi!

Gelecek sadece kripto paralardan ibaret olmayacak. Bitcoin hayatımızda direkt ve dolaylı yoldan birçok şeyi değiştirecek.
20:50
14 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türkiye ve dünyada blockchain, metaverse odaklı çeşitli fonlar başlatılıyor. Hayat kriptodan ibaret değil ve blockchain fonlarına da ilginin artması bekleniyor. Kurumsal ve nitelikli bireysel yatırımcılar daha az volatilite vadettiği için blockchain tabanlı ürünlere ve mevcut fonların blockchain versiyonlarına ilgi gösteriyor. WisdomTree 9 yeni blockchain fonu müjdeledi.

9 Yeni Blockchain Fonu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu dokuz fon ABD SEC nezdinde geçerli ve 2023’ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanan WisdomTrees dijital cüzdanından önce geliyor. Bu dokuz fonla birlikte WisdomTree’nin toplam dijital fon sayısı 10’a ulaştı. Firmanın ilk dijital fonu olan WisdomTree Kısa Vadeli Hazine Dijital Fonu, bu yılın Eylül ayında düzenleyiciler tarafından onaylandı. WisdomTree Dijital Varlıklar Başkanı Will Peck açıklamada şunları söyledi;

Blockchain destekli finansın, zaman içinde elde etmeyi hedeflediğimiz gelişmiş likidite, şeffaflık ve standardizasyon yoluyla yatırımcı deneyimini iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz ve bu dokuz dijital fon, bugün geleneksel finans ile dijital finans arasındaki boşluğu doldurmaya çalışırken temel oluşturuyor”.

Peki bu 9 dijital fon ne derseniz şunlardır;

  • WisdomTree 3-7 Yıllık Hazine Dijital Fonu (WTTSX)
  • WisdomTree 7-10 Yıllık Hazine Dijital Fonu (WTSTX)
  • WisdomTree Uzun Vadeli Hazine Dijital Fonu (WTLGX)
  • WisdomTree Değişken Faizli Hazine Dijital Fonu (FLTTX)
  • WisdomTree TIPS Dijital Fonu (TIPSX)
  • WisdomTree 500 Dijital Fonu (SPXUX)
  • WisdomTree Teknoloji ve İnovasyon 100 Dijital Fonu (TECHX)
  • WisdomTree Kısa Vadeli Gelir Dijital Fonu (WTSIX)
  • WisdomTree S&P 500 Twitter Duyarlılığı Dijital Fonu (TWTRX)

Blockchain Tabanlı Fon

Gelecekte bu tanımı fazlasıyla duyacağız. Hem blockchain alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapan fonları hem de mevcut (örneğin emlak fonu vs) fonların blockchain versiyonlarını göreceğiz. Mesela bireysel emeklilik planınız blockchain’de saklanabilecek. BES ile blockchain tabanlı fonlara yatırım yapabileceksiniz. Bu şeffaflık ve güveni artıracak bir hamle olacak ve WisdomTree bunun öncüleri arasında yer alıyor.

Nasıl ki blockchain tabanlı itibari para birimlerini konuşuyoruz (CBDC, Örneğin Çin’in Dijital Yuan’a) blockchain tabanlı ulusal borsalar, fonlar da göreceğiz. Özellikle fonların blockchain versiyonlarının hayatımıza girmesiyle birlikte küresel ölçekte yatırım yapmak daha kolay hale gelebilir. Aracıları azaltan blockchain tabanlı versiyonla direkt olarak X ülkenin borsasında gerçek bir hisse almak, bence bu iyi bir fikir.

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