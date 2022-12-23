Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   8 Kritik Bitcoin Tahmini! Bankalar ve Ekonomistler CNBC’ye Konuştu! İşte En İyimser ve Kötümser Tablo!

8 Kritik Bitcoin Tahmini! Bankalar ve Ekonomistler CNBC’ye Konuştu! İşte En İyimser ve Kötümser Tablo!

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinmeye devam ederken, önde gelen bankalar, akademisyenler ve ekonomistler son dönemlerde CNBC'ye Bitcoin fiyat tahmini paylaştı. 
12:20
23 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinmeye devam ederken, önde gelen bankalar, akademisyenler ve ekonomistler son dönemlerde CNBC’ye Bitcoin fiyat tahmini paylaştı.

Kimler Yanıldı?

Nisan ayında kripto kredi kuruluşu Nexo’nun CEO’su Antoni Trenchev, CNBC’ye Bitcoin’in “12 ay içinde” 100.000 doların üzerine çıkabileceğini düşündüğünü söylemişti. Hala dört ayı olmasına rağmen, Trenchev, Bitcoin’in yakın zamanda bu seviyelere çıkmasının olası olmadığını kabul ediyor. 12 Ocak’ta, İsviçre bankası Seba’nın eski CEO’su Guido Buehler, şirketinin 2022’de Bitcoin için 50.000 ila 75.000 dolar arasında bir “dahili değerleme modeli” olduğunu söyledi. Banka, müşterilerine kripto para saklama ve yatırım hizmeti de vermeye başlamıştı. Bitfinex ve Tether’in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino, Nisan ayında CNBC’ye verdiği demeçte, Bitcoin’in hızlı bir şekilde 40.000 doların altına düşmesini ancak yıl sonunda 50.000 doların “çok üzerinde” olmasını beklediğini söyledi.

Yönetici, giderek daha fazla ülkenin Bitcoin’i benimsediğini ve dolayısıyla fiyatın artacağını vurgulamıştı.  2022’deki ana temalardan biri, Bitcoin’in ABD hisse senedi endeksleriyle, özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 ile olan korelasyonu olmuştur. Haziran ayında, Deutsche Bank analistleri, Bitcoin’in yılı yaklaşık 27.000 dolarlık bir fiyatla kapatabileceğini söyleyen bir rapor yayınladı. Raporun yazıldığı sırada, Bitcoin 20.000 doların biraz üzerinde işlem görüyordu.

Kimler Haklı Çıktı?

Bu tahmin, Deutsche Bank hisse senedi analistlerinin S&P 500’ün yıl sonuna kadar 4.750 dolara sıçrayacağına dair inancına dayanıyordu. JPMorgan analisti Nikolaos Panigirtzoglou ve ekibi, 9 Kasım tarihli bir araştırma notunda, Bitcoin fiyatının “önümüzdeki haftalarda” 13.000 dolara düşeceğini tahmin etti. Analistler, FTX iflası ve sonrasındaki likidite krizinden sonra, fiyatlar üzerinde  baskı yaratan bir kaldıraç krizine işaret ettiler. Bitcoin, o sırada 17.000 dolar seviyesindeydi.  Makro araştırma şirketi Absolute Strategy Research’ün kurucu ortağı ve baş yatırım sorumlusu Ian Harnett, Haziran ayında  Bitcoin’in 13.000 dolara kadar düşebileceği konusunda uyarmıştı.

O zamanki karamsar tahminini açıklayan Harnett, geçmişteki döngülerde, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerinden yaklaşık %80 düşme eğiliminde olduğunu söyledi. Örneğin 2018’de BTC, 2017’nin sonlarında yaklaşık 20.000 dolarlık bir zirveye ulaştıktan sonra 3.000 dolara düştü. Kıdemli yatırımcı Mark Mobius, muhtemelen Bitcoin’in fiyatına dair  daha doğru tahminlerde bulundu. Mayıs ayında, Bitcoin fiyatı 28.000 doların üzerindeyken, CNBC’e Bitcoin’in muhtemelen 20.000 dolara düşeceğini, ardından sıçrayacağını, ancak sonunda 10.000 dolara düşeceğini söyledi. Aralık 2021’de, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden bir ay sonra, Sussex Üniversitesi’nde finans profesörü olan Carol Alexander, Bitcoin’in 2022’de 10.000 dolara “hatta daha düşük” seviyelere düşmesini beklediğini söyledi. O sırada Bitcoin, 69.000 $’a yakın rekorundan yaklaşık %30 düşmüştü.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Dünyaca Ünlü Yatırımcı Bitcoin Açıklamasıyla Son Noktayı Koydu! Yatırımcılar Buna Hazır Olsun!
Dünyaca Ünlü Yatırımcı Bitcoin Açıklamasıyla Son Noktayı Koydu! Yatırımcılar Buna Hazır Olsun!
Tecrübeli Analiste Göre Bu Altcoin Yakında Patlayacak! En Az Yüzde 60!
Tecrübeli Analiste Göre Bu Altcoin Yakında Patlayacak! En Az Yüzde 60!
İsabetli Analizleri İle Nam Salan İsimden Bitcoin’de Tetikleyici Bölge Vurgusu: 2x Geliyor!
İsabetli Analizleri İle Nam Salan İsimden Bitcoin’de Tetikleyici Bölge Vurgusu: 2x Geliyor!
Tarih de Verdi! On Binlerin Takip Ettiği İsim Bitcoin ve Bu 4 Altcoin’in 2x Yapmasını Bekliyor!
Tarih de Verdi! On Binlerin Takip Ettiği İsim Bitcoin ve Bu 4 Altcoin’in 2x Yapmasını Bekliyor!
Nam Salan Analistten Bitcoin ve Bu 3 Altcoin İçin Uyarılar Peş Peşe Geldi!
Nam Salan Analistten Bitcoin ve Bu 3 Altcoin İçin Uyarılar Peş Peşe Geldi!
Dikkat! Analist Kanıt Sundu! Tarih Verildi! Bitcoin’de Boğa Döngüsü Bu Seviyeden Sonra Başlayacak!
Dikkat! Analist Kanıt Sundu! Tarih Verildi! Bitcoin’de Boğa Döngüsü Bu Seviyeden Sonra Başlayacak!
Çöküşleri Bilen Analistten Korkutan Bitcoin, Musk ve FTX Uyarısı! Bu Seviyeler Geliyor!
Çöküşleri Bilen Analistten Korkutan Bitcoin, Musk ve FTX Uyarısı! Bu Seviyeler Geliyor!
Dikkat! Analitik Şirketinden Kritik Rapor Geldi! İşte Bitcoin’de En Gerçekçi Tablo!
Dikkat! Analitik Şirketinden Kritik Rapor Geldi! İşte Bitcoin’de En Gerçekçi Tablo!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022