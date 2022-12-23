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Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinmeye devam ederken, önde gelen bankalar, akademisyenler ve ekonomistler son dönemlerde CNBC’ye Bitcoin fiyat tahmini paylaştı.

Kimler Yanıldı?

Nisan ayında kripto kredi kuruluşu Nexo’nun CEO’su Antoni Trenchev, CNBC’ye Bitcoin’in “12 ay içinde” 100.000 doların üzerine çıkabileceğini düşündüğünü söylemişti. Hala dört ayı olmasına rağmen, Trenchev, Bitcoin’in yakın zamanda bu seviyelere çıkmasının olası olmadığını kabul ediyor. 12 Ocak’ta, İsviçre bankası Seba’nın eski CEO’su Guido Buehler, şirketinin 2022’de Bitcoin için 50.000 ila 75.000 dolar arasında bir “dahili değerleme modeli” olduğunu söyledi. Banka, müşterilerine kripto para saklama ve yatırım hizmeti de vermeye başlamıştı. Bitfinex ve Tether’in baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino, Nisan ayında CNBC’ye verdiği demeçte, Bitcoin’in hızlı bir şekilde 40.000 doların altına düşmesini ancak yıl sonunda 50.000 doların “çok üzerinde” olmasını beklediğini söyledi.

Yönetici, giderek daha fazla ülkenin Bitcoin’i benimsediğini ve dolayısıyla fiyatın artacağını vurgulamıştı. 2022’deki ana temalardan biri, Bitcoin’in ABD hisse senedi endeksleriyle, özellikle teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 ile olan korelasyonu olmuştur. Haziran ayında, Deutsche Bank analistleri, Bitcoin’in yılı yaklaşık 27.000 dolarlık bir fiyatla kapatabileceğini söyleyen bir rapor yayınladı. Raporun yazıldığı sırada, Bitcoin 20.000 doların biraz üzerinde işlem görüyordu.

Kimler Haklı Çıktı?

Bu tahmin, Deutsche Bank hisse senedi analistlerinin S&P 500’ün yıl sonuna kadar 4.750 dolara sıçrayacağına dair inancına dayanıyordu. JPMorgan analisti Nikolaos Panigirtzoglou ve ekibi, 9 Kasım tarihli bir araştırma notunda, Bitcoin fiyatının “önümüzdeki haftalarda” 13.000 dolara düşeceğini tahmin etti. Analistler, FTX iflası ve sonrasındaki likidite krizinden sonra, fiyatlar üzerinde baskı yaratan bir kaldıraç krizine işaret ettiler. Bitcoin, o sırada 17.000 dolar seviyesindeydi. Makro araştırma şirketi Absolute Strategy Research’ün kurucu ortağı ve baş yatırım sorumlusu Ian Harnett, Haziran ayında Bitcoin’in 13.000 dolara kadar düşebileceği konusunda uyarmıştı.

O zamanki karamsar tahminini açıklayan Harnett, geçmişteki döngülerde, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyelerinden yaklaşık %80 düşme eğiliminde olduğunu söyledi. Örneğin 2018’de BTC, 2017’nin sonlarında yaklaşık 20.000 dolarlık bir zirveye ulaştıktan sonra 3.000 dolara düştü. Kıdemli yatırımcı Mark Mobius, muhtemelen Bitcoin’in fiyatına dair daha doğru tahminlerde bulundu. Mayıs ayında, Bitcoin fiyatı 28.000 doların üzerindeyken, CNBC’e Bitcoin’in muhtemelen 20.000 dolara düşeceğini, ardından sıçrayacağını, ancak sonunda 10.000 dolara düşeceğini söyledi. Aralık 2021’de, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesinden bir ay sonra, Sussex Üniversitesi’nde finans profesörü olan Carol Alexander, Bitcoin’in 2022’de 10.000 dolara “hatta daha düşük” seviyelere düşmesini beklediğini söyledi. O sırada Bitcoin, 69.000 $’a yakın rekorundan yaklaşık %30 düşmüştü.