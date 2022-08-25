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Bitcoin (BTC) sürdürülebilir bir toparlanma süreci gerçekeştiremezken, uzmanlar tünelin ucundaki ışığın görünmesi için birkaç faktöre dikkat çekiyor.

Enflasyon, Kontrol Altına Alınmalı

CoinMarketCap verilerine göre, Mayıs 2022’de kripto para piyasasında 800 milyar dolar buhar oldu. Sektör, Bitcoin‘in düşüşü nedeniyle büyük darbe aldı. Ethereum (ETH) da Nisan ayına göre yaklaşık %40 değer kaybetti. Peki bu süreçte piyasa, küllerinden yeniden doğacak mı? ‘Bitcoin, enflasyona karşı koruma sağlıyor’ anlatısını kaybetti. BTC, Federal Rezerv’in para politikasından büyük oranda etkilendi. Pandemi döneminde FED sayesinde ivme kazanan Bitcoin, pandemi sonrası yine Fed nedeniyle köşeye sıkıştı. PLC Ultima coin’in kurucusu Alex Reinhardt’a göre, artan faiz oranları, dünya çapındaki yüksek enflasyon ve ABD dolarının güçlenmesi nedeniyle kripto paralar düştü.

Uzmanların kripto paralar hakkında yapmaya başladığı karamsar tahminler, yatırımcı hissiyatını etkiledi. Bu durum ayrıca projelerdeki çalışmarı da sekteye uğrattı. Bu nedenle kripto paralar, dış etkenlerden bağımsız olarak kabul edilen tahvil, hisse senedi, gayrimenkul gibi varlıklardan farklıdır. Alex Reinhardt’a göre dünya bir ekonomik krizden geçerken, küresel çapta sosyo-ekonomik bir kriz de boy göstermeye başladı. Panik ortamına neden olan bu durum, yatırımcıların piyasayı terk etmesine neden olurken artan enerji, gıda ve kira fiyatları nedeniyle kripto paralara yönelik yatırıma da darbe vuruyor.

ABD Ara Seçimleri: Biden, Diken Üstünde

Goldman Sachs ve JPMorgan resesyon uyarısı yaaprkan, kripto para piyasasının toparlanacağna dair somut bir işaret yok. Bitnalog CEO’suna göre, en azından sonbaharın başlarına kadar piyasada olumlu değişiklikler bekleyemeyiz. Eğer Fed para politikasını değiştirir ve gevşeme koşullarına geri dönerse BTC hızla yeniden yükselmeye başlayabilir. Ancak dünya ekonomisinin istikrara kavuşması için öncelikle enflasyonun çözülmesi gerekiyor.

Aslında pek çok şey jeo-politikaya ve Kasım ayındaki ABD ara seçimlere de bağlı. Güncel verilere göre, piyasayı sadece bireysel yatırımcılar terk ederken, kurumsal yatırımcılar sektöre daha fazla yönelmeye başladı. ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlığına ilişkin son anketler, 2022’de yapılacak ara seçimlerde Demokrat Partinin, Kongrenin iki kanadında çoğunluğu elinde tutma şansını zorlaştırdığını ortaya koyuyor. Biden, başkanlık koltuğunda henüz bir yılını tamamlamadı fakat anketlerde başkanlığının onayına ilişkin oranlar hızla düşüşe geçmiş durumda. Birçok uzman bu oranları, Kasım 2022’de yapılacak ara seçimleri, “Demokratlar için felaket” olarak nitelendiriyor. Artan enflasyon veAfganistan’dan çekilme sürecinde yaşanan hezimet temel sebepler olarak gösteriliyor.