CoinMarketCap'in verilerine göre Bitcoin, 10 Kasım 2021 tarihinde 68 bin 789 dolarla tüm zamanların en yüksek (ATH) seviyesine çıktı. O tarihten bu yana bir düşüş trendine giren BTC, değerinin yüzde 55'inden fazlasını kaybetti.

Okuma Süresi: 3 Dakika

CoinMarketCap’in verilerine göre Bitcoin, 10 Kasım 2021 tarihinde 68 bin 789 dolarla tüm zamanların en yüksek (ATH) seviyesine çıktı. O tarihten bu yana düşüş trendine giren BTC, değerinin yüzde 55’inden fazlasını kaybetti ve yazım sırasında 30 bin 474 dolardan işlem görüyor.

BTC Fiyatı için Uzman Öngörüleri

Hong Kong merkezli dijital medya platformu Forkast uzmanları, Bitcoin’in yılı 65 bin 185 dolardan kapatmasını bekliyor. Kripto para borsası Changelly ise Bitcoin fiyatının 2023’te 53 bin 39 dolar ile 64 bin 734 dolar arasında değişmesini ve ortalama 54 bin 570 doların hedef olmasını bekliyor.

Volatiliteye ve son zamanlardaki düşüşe rağmen, birçok uzman Bitcoin‘in hala 100 bin doları geçme yolunda ilerlediğini söylüyor, ancak bunun tam olarak ne zaman olacağına dair farklı görüşler var. Ve Deutsche Bank tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, Bitcoin yatırımcılarının yaklaşık dörtte birinin Bitcoin fiyatının beş yıl içinde 110 bin doların üzerinde olacağına inandığını ortaya koyuyor.

Pek çok uzman, bir sayı ve tarih öngörmekte tereddüt ederken, bunun yerine Bitcoin’in zaman içinde değerini artırma eğilimine işaret ediyor. Fidelity Investments’ın küresel makro direktörü Jurrien Timmer, geçtiğimiz Ekim ayında yatırımcıların Bitcoin’in organik piyasa hareketinin yönlendirdiği uzun vadeli değerinde “oldukça sürdürülebilir” bir artış beklemesi gerektiğini ve yakın vadede hedefin 100 bin dolarlık eşik olduğu söylemişti.

Invest Diva’nın kurucusu ve “Cryptocurrency Investing For Dummies” kitabının yazarı Kiana Danial, “Bitcoin’den beklediğim şey kısa vadede yüksek volatilite ve uzun vadede büyüme” ifadelerini kullanmıştı.

Diğer öne çıkan uzmanların BTC öngörüleri ise şu şekilde:

Bitcoin yatırımcısı, kripto araştırma ve medya şirketi Token Metrics’in kurucusu Ian Balina: 100 bin – 150 bin dolar (net zaman çizelgesi sunmadı)

Teknik analizci ve Blockchain veri analisti Matthew Hyland: 2022’de 100 bin dolar

Dijital varlık pazarlama ve danışmanlık firması Parallax Digital’in kurucusu ve CEO’su Robert Breedlove: 2031’e kadar 12.5 milyon dolar

Bitcoin Yıllara Göre Fiyatı

İlk olarak 2008 yılında Satoshi Nakamoto isimli bir kişi veya grup tarafından bir teknik belge (whitepaper) ile dünyaya tanıtılan ve geleceğin para birimi olacağı iddia edilen Bitcoin’in (BTC) 2009’da icadından bu yana yüksek volatiliteli ancak sürekli olarak yukarı yönlü bir seyirde. 2009’da tam olarak 0 dolardan fiyatlanan BTC, o tarihten bu yana değerine değer katarak hareket etti ve 12 yılda 70 bin dolara kadar çıktı.

Sizin için Bitcoin yıllara göre fiyatı listesini çıkardık:

2009’da ortalama Bitcoin fiyatı: 0 dolar

2010’da ortalama Bitcoin fiyatı: 0,06 dolar

2011’de ortalama Bitcoin fiyatı: 6,05 dolar

2012’de ortalama Bitcoin fiyatı: 8,46 dolar

2013’te ortalama Bitcoin fiyatı: 189,54 dolar

2014’te ortalama Bitcoin fiyatı: 526,02 dolar

2015’te ortalama Bitcoin fiyatı: 272,36 dolar

2016’da ortalama Bitcoin fiyatı: 567,27 dolar

2017’de ortalama Bitcoin fiyatı: 4.001,16 dolar

2018’de ortalama Bitcoin fiyatı: 7.558,21 dolar

2019’da ortalama Bitcoin fiyatı: 7.366,06 dolar

2020’de ortalama Bitcoin fiyatı: 11.211,76 dolar

2021’de ortalama Bitcoin fiyatı: 47.385,75 dolar

2022’de ortalama Bitcoin fiyatı (8 Haziran’a kadar olan sürede): 38.990,12 dolar

Bitcoin 452 Kez Öldürüldü

En büyük kripto para birimi Bitcoin’deki yüksek volatilite ile beraberinde sert yükselişlerin yanı sıra dönem dönem sert düşüşlere de neden oluyor. Her sert düşüşle birlikte medyada “Bitcoin Öldü” haberleri dolaşıma giriyor.

99bitcoins.com’un sağladığı verilere göre BTC, 2009’dan bu yana 452 kez öldü olarak duyuruldu.

2021’de 47 kez öldürülen BTC, bu yılın 5 aylık döneminde ise 12 kez öldü olarak ilan edildi.