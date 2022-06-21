Bitcoin (BTC), psikolojik olarak önemli olan 20.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. Ancak, sürdürülebilir bir toparlanmaya dair endişeler devam ediyor.

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Bitcoin (BTC), psikolojik olarak önemli olan 20.000 dolar seviyesinin üzerine çıkmayı başardı. Ancak, sürdürülebilir bir toparlanmaya dair endişeler devam ediyor.

Kurumsal Yatırım ve Regülasyon Şart!

Bitcoin, an itibariyle 20.630 dolardan işlem görüyor. İvme kazanmasına rağmen, BTC haftalık grafikte hala %15.34 düşüşte. Bu bağlamda uzmanlar 20.000 dolar seviyesinde bulunan desteğin kritik öneme sahip olduğunu vurguladılar. Bitcoin’in önündeki ilk direnç noktası ise 21.000 dolar olarak görülüyor. Önde gelen analist Capo, Twitter’da mevcut senaryonun Bitcoin’in önceki 31.000 ila 32.000 dolar arasındaki direncinin tekrarı olduğunu söyledi. Analist, Bitcoin’in destek noktasını kaybetmesi halinde 16.000 dolar ile 16.250 dolara düşebileceğini ifade etti ve şunları ekledi:

31.000-32.000 dolar kırıldı ve direnç olarak kullanıldı. Aynı şey 20.000-21.000 dolar arasında da oluyor.

FTX US başkanı Brett Harrison, Bitcoin‘in hızlı bir şekilde toparlanabilmesi için kurumsal yatırımcıların piyasaya girmesi gerektiğini belirtti. Ancak, bunun için net ve güvenilir bir regülasyon gerekiyor. Ayrıca Harrison, ABD kripto vadeli işlemleri ve opsiyon piyasalarının daha sağlam hale gelmesi gerektiğine inanıyor. Bu şekilde, büyük firmaların kripto para sektörüne adım atması kolaylaşırken volatiliteyi azaltmak da mümkün olacaktır. Son olarak, FTX ABD başkanı, fiziksel bir Bitcoin borsasında işlem gören fonun onayının başka bir boğa koşusunu tetikleyebileceğini iddia ediyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bu tür ETF’lerin halihazırda Kanada ve Avustralya’da işlem görmesine rağmen, henüz böyle bir ürüne yeşil ışık yakmadı. Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes, daha fazla açığa satış olacağı konusunda uyardı.

Teknik Veriler, Neye İşaret Ediyor?

Geçen haftanın sonunda Bitcoin, tarihinde ikinci kez 200 haftalık hareketli ortalamanın altında kaldı. Böyle bir senaryo ilk kez Mart 2020’de gerçekleşmişti. Kıdemli analist Rekt Capital, Bitcoin’in ancak bu önemli gösterge elde edildiğinde iyileşebileceğini söyledi. Uzman, Bitcoin’in herhangi bir yükseliş ivmesi kazanması durumunda destek olarak 200 haftalık hareketli ortalamayı geri alması gerektiğini söyledi.

Aksi takdirde, BTC, şimdiye kadar ilk kez 200 haftalık hareketli ortalamanın altında dibe vuran birikim aralığını oluşturabilir. Europac’ın baş ekonomisti ve küresel stratejisti Peter Schiff, Bitcoin‘in 20.000 doların üzerine çıkmasının “sadece bir boğa tuzağı” olduğunu söyledi. Uzmanlara göre, kripto para piyasasının toparlanabilmesi için Fed’in faiz artırımına son vermesi gerekiyor.