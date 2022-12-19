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Bitcoin (BTC) kan kaybetmeye devam ederken, önde gelen analistler ve kritik raporlar BTC’nin bir sonraki hamlesine dair önemli açıklamalar yapıyor.

‘En Kötüsü Henüz Yaşanmadı’

Yeni bir haftaya başlarken, Bitcoin yatay yönde hareket etmeye devam ediyor. Yıl sonuna yaklaşırken uzmanlar sektörü tehdit eden unsurlara dikkat çekiyor. BTC, iki yıl önceki seviyesinin altında işlem görüyor. FTX krizi yetmezmiş gibi Binance’ta yaşananlar da risk teşkil ediyor. Bu bağlamda zincir üstü veriler ve makro ortam belirleyici faktör olmaya devam ediyor. Analiz kaynağı Stockmoney Lizards, BTC’nin “kilit destekte” olduğunu öne sürdü. Platformdaki uzmanlara göre, 16.800 dolar civarındaki destek kaybolmaya başlarsa, BTC 12.500 dolara düşebilir. Önde gelen analistlerden Crypto Tony de mevcut döngü için en kötü senaryonun henüz gelmediğine inanıyor. Uzman, bu hafta Twitter’da ” 2023’te BTC’nin şu anda içinde bulunduğumuz aralığın alt sınırlarında bir dip modeli oluşturmaya başlamasını ve BTC’nin 11.000 – 9.000 dolar civarında olmasını bekliyorum.” ifadesini paylaştı. Analiste göre, hala kapitülasyon sürecindeyiz ve birikim süreci 2023’te başlayacak.

Geçen haftaki enflasyon verileri ve Fed‘in açıklamaları sonrasında Bitcoin’de volatilite artmıştı. ABD üçüncü çeyrek gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) verileri de açıklanacak. Endeksin ikinci çeyrekte %0,9’luk bir düşüş gördükten sonra pozitife dönmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, ABD teknik olarak bir resesyona girdi bile. Bununla birlikte, yatırım uzmanı Ajay Bagga’ya göre, aşırı güçlü bir GSYİH geri dönüşü, Fed’e enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artırımlarını sürdürme yetkisi verecektir. Bu, kripto paralar da dahil olmak üzere tüm risk varlıkları için istenmeyen bir durum.

Binance : Irkçılık İddiası!

Makroekonomik koşulların yanı sıra sektördeki domino etkisi ve FUD da etkili olmaya devam ediyor. Binance’ta yaşananlar yakından takip ediliyor. Messari’nin kurucusu Ryan Selkis’in Binance’a karşı ırkçı bir saldırı yapıldığını iddia etti. Binance CEO’su CZ’nin Çinli olması ve İran’a yönelik kara para aklama iddiaları medya tarafından sık sık dile getiriliyor.

Ayrıca madenci kapitülasyon riski de devam ediyor. Madencilerin BTC arzındaki genel payını analiz eden gazeteci Colin Wu, Bitcoin madencilerinin dolaşımdaki BTC’erin yalnızca %1 ila %4’üne sahip olduğu tahmin ediliyor, Ancak, enerji fiyatları ve BTC’deki düşüş madencileri satmaya zorluyor. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 29/100 ile korku bölgesinde bulunuyor. Ancak Crypto Tony için bu kısa ömürlü olacak ve Endeks yine 2023’te bu yılın en düşük seviyesi olan 6/100’e düşecek.