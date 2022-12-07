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5 Kanıt Sundular! Bomba Rapor Her Şeyi Anlatıyor! İşte Bitcoin’in Bir Sonraki Hamlesi!

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, dün yayımlanan kapsamlı bir rapor BTC'nin bir sonraki hamlesine dair somut ipuçları veriyor. 
13:45
7 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, dün yayımlanan kapsamlı bir rapor BTC’nin bir sonraki hamlesine dair somut ipuçları veriyor.

SLVR Metriği, Elektrik Maliyeti ve Madenci Kapitülasyonu!

Önde gelen on chain metrikler ve bazı indikatörler, BTC’de dip seviyenin Aralık ayında gerçekleşebileceğini gösteriyor. Capriole Investments son raporunda, mevcut ayı piyasasında Bitcoin’in taban seviyesine dair önemli analizler sunuyorlar. Şirketin analistlerinden Charles Edwars’a göre, gerçekleşen değer, madenci kapitülasyonu, madencilik elektrik maliyetleri, önceki ayı piyasaları ve hodler sayıları dikkate alındığında 16.600 ila 16.950 dolar seviyelerinde bir BTC tabanı oluşmuş gibi görünüyor. Charles Edwards’a göre, göre öncelikle SLRV metriği  satın alma sinyali veriyor. SLRV, 30 günlük ve 150 günlük hareketli ortalamaları, 24 saatte taşınan Bitcoin’in 6-12 ay tutulan BTC’ye bölünmesiyle elde edilen SLRV Oranıyla birleştirerek yatırım akışlarını izler. İkinci faktör ise madencilikteki elektrik maliyeti. Çok sayıda Bitcoin madencisinin şu anda zararda çalıştığı iyi bilinmesine rağmen, bu BTC’nin tarihi boyunca nadir görülen bir olgu değildir. Bitcoin madencilerinin toplam üretim maliyeti, madencilik donanımını, işletme maliyetlerini ve diğer faktörleri içerirken elektrik maliyeti en önemli faktör konumunda. Bu, yalnızca BTC madenciliği için kullanılan ham elektriği dikkate alır. Ham elektrik maliyeti tarihsel olarak bir Bitcoin taban fiyatını anlamak için iyi bir gösterge olmuştur çünkü BTC’nin bu fiyat noktasının altında işlem görmesi nadirdir.

Tarihsel olarak, Bitcoin yalnızca dört kez elektrik maliyetinin altında işlem gördü. Bu dönemlerden sonra Bitcoin hızla yükseldi. Üçüncü faktör madenci kapitülasyonu. Madenciler, üretim maliyetleri Bitcoin’in spot fiyatının üzerinde olduğu için hala zarar ediyor. Bu durum, madencileri ayakta kalabilmek için Bitcoin satmaya zorluyor. Bitcoin madenci satışının mevcut seviyesi, tarihteki en büyük üçüncü seviye, diğer iki kriz ise BTC’nin 2011’de 2,10 dolar ve 2015’te 290 dolar olduğu zaman gerçekleşti. Edward’s, mevcut BTC fiyatının benzer bir değeri temsil edebileceğini öne sürüyor. Bitcoin madencisi kapitülasyonu, madencilerin artık makinalarını kapatmasına ve harcamaları karşılamak için Bitcoin rezervlerinin bir kısmını satması anlamına geliyor. Capriole Investments’a göre, madenci kapitülasyonları sırasında hash oranı iyileşmeye başlamadan önce bir taban fiyat oluşuyor.

NUPL ve Holder Metrikleri!

Diğer bir faktör ise NUPL metriği.NUPL, piyasa değeri ile gerçekleşen üst sınır arasındaki farkın piyasa değerine bölümüdür. Bitcoin’in tarihi boyunca, NUPL metriği yalnızca dört kez bu kadar büyük bir düşüş gösterdi. Bu kadar büyük düşüşlere tanık olan önceki olaylar, yatırımcılar için önemli Bitcoin alımlarını temsil ediyordu. Edwards’a göre, bu durum birikim aşamasına yol açarak taban fiyatın oluşmasına neden oluyor.

Diğer bir faktör ise hodlers metriği. Şu anda, Bitcoin arzının %66’sı uzun vadeli yatırımcıların elinde. Bu yatırımcı grubu, Bitcoin‘lerini bir yıldan uzun süredir ellerinde tutuyorlar. Edwards’a göre bu davranış, değişen makro pazarlarla uyumlu. Piyasalar hala hisse senetleri ile büyük ölçüde ilişkili ve makro piyasa değişimlerine karşı savunmasız olsa da, birden fazla veri, Bitcoin’in bir dibe vurma sürecinin son aşamalarında olabileceğini ima ediyor.

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