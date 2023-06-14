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Polkadot (DOT), ABD SEC’in yakın tarihli bir Binance davası sırasında menkul kıymet olarak bahsettiği varlıklardan sadece biri. Makro rüzgarların yanı sıra bir menkul kıymet olarak nitelendirilmesi, DOT’un geçen hafta ( 5-10 Haziran) büyük ölçüde düşüş yaşamasına sebep oldu.

Ancak düşüş 10 Haziran’da hafifledi ve DOT’un son kayıpları tersine çevirmeye çalıştığını yatırımcılarıyla paylaştı. Yazım saatine göre DOT, CoinMarketCap’e göre son 24 saatte %3 artışla 4,66 dolardan işlem gördü. Benzer şekilde, Bitcoin (BTC) Mayıs ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesinde 26.000 doları geçti.

Polkadot Kaç TL

Binance davası ve ardından DOT’un bir menkul kıymet olarak nitelendirilmesinin ardından, DOT nihayet 8 Mayıs’ta başlayan kısa vadeli aralık oluşumunun (beyaz) altına indi. Aralık 2022’nin en düşük seviyesinin altına inmeden ve 4,2 dolara ulaşmadan önce 5,0 ila 5,51 dolar arasında konsolide oldu.

10 Haziran’daki uzun süreli düşüş, geride 4,53 dolar – 4,8 dolar (beyaz) arasında bir Adil Değer Boşluğu (FVG) bıraktı. Özellikle, FVG bölgesi Aralık 2022 sonu/Ocak 2023 başındaki kilit direnç seviyesiyle (4,68 dolar) aynı hizada yer alıyor. Bu nedenle, boğaların aşması gereken önemli bir direnç olarak bulunuyordu.

Ralli yukarıdaki dirençte durursa, DOT 4,33 dolar veya 4,2 dolara kadar gerileyebilir. Bu seviyeler açığa satış hedefleri olarak hareket edebilir.

Ancak 4,8 dolarlık FVG bölgesinin üzerinde bir seans kapanışı, yukarıdaki yükseliş tezini geçersiz kılabilir. Bununla birlikte, 4,84 dolar ile 4,93 dolarlık bir başka FVG bölgesi, önceki 5 dolarlık düşük aralıklara yakındı. Bu nedenle, 4,8 doların üzerindeki bir hareket 5 dolara yakın bir dirençle karşılaşabilir.

Bu arada, Göreceli Güç Endeksi (RSI) medyan işaretine ulaştı ve yukarı hareket etmeye çalışmadan önce çok az dirençle karşılaşabilir ve satın alma baskısını hafifletebilir. Bununla birlikte, Chaikin Para Akışı (CMF) keskin bir şekilde sıfır işaretinin üzerine çıktı ve DOT’a büyük sermaye girişlerini gösterdi. Güncel olarak bakıldığında ise 109 TL civarında işlem görmeye devam ediyor.

Dot İçin Negatif Fonlama Oranı

Merkezi Borsaların (CEX) çoğu 10 Haziran’dan bu yana DOT için negatif fonlama oranları açıkladı ve bu da önümüzdeki barikatları yıkabilecek güçlü bir ralliyi geciktirebilir.

Bununla birlikte, son dört saat içinde uzun pozisyonlara kıyasla daha fazla kısa pozisyon bozuldu. Bu durum, ABD TÜFE verileri öncesinde yükseliş ivmesinin arttığını gösteriyor. Bu nedenle, karışık sinyaller hamle yapmadan önce dikkatli olunmasını ve BTC fiyat hareketlerinin takip edilmesini gerektiriyor.