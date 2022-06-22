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5 Cüzdanın Kripto Varlığı Dudak Uçuklatıyor: 16 Milyar Dolar!

IntoTheBlock, devasa Bitcoin balinalarının varlıklarının yeni bir rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. 100 binden fazla BTC bulunan cüzdanlardaki BTC miktarı geçtiğimiz hafta Cuma günü yeni bir zirveye ulaştı.
12:30
22 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin ağındaki devasa balinaların sayısı uzun bir süredir aynı kaldı ancak kripto para piyasalarındaki son satış dalgasının ardından büyük miktarda BTC’si bulunanların varlıklarında yüzde 16’lık bir artış kaydedildi.

Devasa Balinalardan Yeni Rekor

IntoTheBlock, devasa Bitcoin balinalarının varlıklarının yeni bir rekor seviyeye ulaştığını bildirdi. 100 binden fazla BTC bulunan cüzdanlardaki BTC miktarı geçtiğimiz hafta Cuma günü yeni bir zirveye ulaştı. 776 binin üzerinde BTC, 30 günde varlıklarını yüzde 16,91 artıran ve 100 binin üzerinde BTC tutan kategorisinde yer alan yalnızca 5 adresin kontrolünde.

Bitcoin ağındaki devasa balinalar şu anda yaklaşık 16 milyar dolar değerinde yaklaşık 800 bin BTC tutuyor. Devasa balinaların sayısındaki artışı, 10 bin ila 100 bin arasında BTC tutan adreslerin varlıklarındaki düşüş takip ediyor.

Bu eğilim, yaklaşık 800 bin BTC tutan adreslerin, Bitcoin fiyatının sert düştüğü dönemde alım yapma konusun rahat olduklarını ortaya koyuyor. Söz konusu adresler, geçici kayıplardan endişe duymadan, düşüş trendinde BTC alarak ortalamalarını düşmekle meşguller gibi.

Balinaların Varlıklarındaki Artış Tedirgin Edici

IntoTheBlock’un dikkat çekici verileri paylaşmasının ardından bazı kullanıcılar, yalnızca beş adresin bu kadar büyük miktarda BTC tutuyor olmasının beklenmedik bir satış yapmaya yönelmeleri halinde tüm kripto para piyasalarını mahvedebilecekleri gerçeğiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Gerçekten de şu anda hiçbir borsa veya piyasa yapıcının yaklaşık 16 milyar dolarlık satış baskısını karşılaması mümkün değil.

Söz konusu adreslerin bazılarının rezervlerinde büyük miktarlarda Bitcoin tutan merkezi kripto para borsalarına ait olabileceğini belirtmek gerekiyor. IntoTheBlock’un metriklerinde hesaba katılan adresler borsalarla bağlantılı adresler olmasa bile bireylerden çok büyük şirketlere veya MicroStrategy gibi kurumsal yatırımcılara ait olabilir.

Öte yandan geçtiğimiz hafta sonunda 17 bin dolar seviyelerine kadar düşen en büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında 20 bin 278 dolardan işlem görüyor.

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