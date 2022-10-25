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Bitcoin (BTC) 20.000 doları geçmeyi başarırken, ayı piyasasının ne zaman biteceği yatırımcıların odak noktası oldu.

Peter Brandt: ‘Bitcoin’de Bu Senaryoya Hazır Olun!’

Tecrübeli analist Peter Brandt, Bitcoin fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brant, CoinDesk TV’nin bugün yayınlanan First Mover isimşi programında Bitcoin’in önceki boğa piyasasındaki zirve seviyesinin altına ilk kez düştüğünü vurguladı. Bu, risk teşkil eden bir gelişme ve ilk kez böyle bir ayı piyasası yaşıyoruz. Analist, Bitcoin fiyatının 18 bin dolar civarında bir desteği olduğunu kabul etse de, BTC’nin gelecek yıla kadar yerinde sayacağına inanıyor. Uzmana göre, Bitcoin önümüzdeki bir buçuk yıl yatay yönde hareket edecek. Bitcoin, bu süreçte 17.000 ile 23.000 dolar arasında gidip gelecek.

Brandt, Bitcoin’eki düşüşün derinleşeceğini ve 13.000 dolarda dip seviyesine ulaşacağını iddia ediyor. Brandt’in kısa ve orta vadede karamsar görünümüne rağmen, stratejist varlığın gelecekte tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmaya devam edeceğine inanıyor. Ancak Brandt, Nisan 2021’deki zirvelerden BTC’nin tekrar yeni zirvelere ulaşmasının en az 32 ay alacağına inanıyor. Brandt’a göre, BTC için bir sonraki boğa koşusu 2023’ün sonlarında veya 2024’ün başlarında gelebilir. Bitcoin makroekonomik kaygılar nedeniyle yılın büyük bölümünde hisse senetleri ve şimdi ise altın ile yüksek bir korelasyon içerisinde. Brandt varlığın sonunda diğer pazarlardan ayrı hareket edeceğine inanıyor. Analist, Bitcoin’in, sonunda kendi yolunu çizeceğini ve önümüzdeki on yıl içinde “nihai değer deposu” olacağını vurguladı.

Willy Woo ve CryptoQuant, Brandt ile Uyumlu!

Brandt’ın son analizi, Haziran ayında yaptığı önceki analizle uyumlu. Brandt’in teorisi ayrıca önde gelen analistlerden Justin Bennett, Willy Woo ve 2 CryptoQuant analistinin analiziyle de tutarlı. Bu analitler de ayı piyasasının Brandt’ın belirttiği tarihlerde sona erebileceğini belirtmişlerdi. Dün, CryptoQuant analisti Maartun, uzun vadeli yatırımcıların şu anda tüm Bitcoin’in %75’ine sahip olduğunu vurguladı. Bu oran, en son 2015’te görülmüştü.

Bloomberg‘deki emtia stratejisti Mike McGlone Fed’in faiz artırımları nedeniyle Bitcoin’in sonunda “çoğu varlıktan daha iyi performans göstermesini” beklediğini söylemişti. Bu durum, nihayet 3. çeyrekte ortaya çıktı. McGlone, faiz oranlarıyla ilgili Fed toplantılarının, Bitcoin’in daha da artması ve çoğu varlık sınıfından daha iyi performans göstermesi için temel oluşturacağını öne sürdü. Ayrıca emtia uzmanı, Bitcoin’in muhtemelen 2022’nin ikinci yarısında en iyi performans gösteren varlık olarak ortaya çıkacağını iddia etti.