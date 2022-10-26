Dünyanın en büyük ödeme şirketlerinden biri yeni kripto para açıklaması yaptı. Kripto para destekli banka kartı duyuruldu.

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Her geçen gün finans ve teknoloji devlerinin kripto paraları ilgilendiren yeni adımlarına şahit oluyoruz. Bundan yıllar önce Bitcoin’i Şişli bölgesindeki veri kurtarma merkezlerinde duyuyorduk. Çünkü o günlerde ağırlıklı olarak fidye yazılımlarından kurtulmak için insanlar Bitcoin’e başvuruyordu. Bugünlerde durum farklı, Bitcoin ve kripto paralar artık küresel ölçekte bir değere dönüştü.

Kripto Banka Kartı

Blockchaincom, kullanıcılarının kripto veya fiat cinsinden ödeme yapmalarına olanak tanıyan bir Visa banka kartı başlattı. Kart, kullanıcıların kripto veya fiat bakiyeleriyle ödeme yapmalarına olanak tanıyacak ve her satın alma işleminde kripto para cinsinden %1 oranında ödül verecek. Üstelik kayıt veya yıllık ücret de talep edilmeyecek.

2011 yılında Bitcoin işlem tarayıcısı (veya blockchain kaşifi) olarak başlatılan Blockchaincom projesi popüler bir cüzdana dönüştü. İnsanlar buradan kripto para alıp satabiliyor ve varlıklarını saklayabiliyor. Kurucuları Peter Smith, Ben Reeves ve Nicolas Cary’dir.

Şirket, kart için bekleme listesinde lansman sırasında 50.000 kayıt olduğunu söyledi. Kart önümüzdeki yıl itibariyle birçok ülkede kullanabilir olacak. Şimdilik ABD’de ikamet edenler bu ürüne erişebilecek.

Visa Kripto Para Açıklaması

FTX, Coinbase ve BlockFi dahil olmak üzere birçok kripto para şirketi benzer ürünlerini piyasa sürdü. İnsanların ödemeler yaparken kripto paralarını çok daha basit biçimde kullanabilmesini sağlayan bu kartlar aynı zamanda kripto para cinsinden ödüller kazanmalarını da sağlıyor. Kripto para piyasalarının volatilitesini göz önünde bulundurursak fiat para birimi cinsinden ödüllere göre yeterince uzun vadede daha iyi getirileri olduğunu söyleyebiliriz.

Bugün yapılan duyuruda Visa Kripto Başkanı Cuy Sheffield şunları söyledi;

“Visa olarak, kriptonun benimsenmesinin artması için her yerde kolayca kabul edilmesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Blockchaincom gibi önde gelen kripto cüzdanları ve borsalarıyla ortaklık kurarak tüketicilerin günlük alışverişlerinde kriptolarını kullanabilmeleri için daha fazla alternatif üretmekten memnuniyet duyuyoruz.”

Dünyanın en büyük şirketleri önümüzdeki yıllarda kullanıcılarının kripto paralara daha fazla ilgi duyacağını düşünüyor. Bu alanda her şirket kendi amacına uygun ürünler geliştiriyor. Visa da bunlardan biridir. Yazı hazırlandığı sırada Visa’nın piyasa değeri 423 milyar doların üzerindeydi.