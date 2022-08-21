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Kripto kışı hız kesmeden devam ederken, önde gelen analistler de teknik veriler ve makroekonomik şartların Bitcoin (BTC) fiyatı üzerindeki etkisini paylaşıyor.

Bitcoin’de Dip Görüldü: Belirsizlik, Devam Ediyor

40 yıllık piyasa deneyimi olan kıdemli trader Peter Brandt tarafından paylaşılan bir analize göre, Bitcoin nihayet Temmuz ortasından bu yana oluşturduğu modelde hedefine ulaştı. Teknik analist, bu durumun devasa bir ralliye işaret etmediğine dikkat çekerken, BTC fiyatının daha düşük seviyelere düşmeyeceğinin de garantisi olmadığını vurguladı. Analiste göre, Temmuz ayında, yükselen takoz modeli sonrası %25’lik sert bir düşüşün ardından, Bitcoin, farklı bir teknik aşamaya giriyor. Yükselen takoz formasyonu fiyatların düşüş eğilimi göstereceği tahmin edilen bir teknik analiz yöntemini ifade eder. Brandt’a göre, bu süreçte konsolidayon süreci sona erdiktan sonra BTC’nin yeniden ivme kazanması mümkün. Brandt, BTC’nin mevcut ayı döngüsünde dip seviyeyi gördüğünü iddia etti.

Brandt, makroekonmik şarlatın BTC fiyatı üzerinde etkili olduğunu vurgularken, teknik görünümün de önem teşkil ettiğini belirtti. Uzmana göre, Bitcoin son birkaç haftadır hakim formasyona uyumlu olarak hareket ett, Ancak, an itibariyle BTC, bu formasyonu terk etmiş bulunuyor. Takozun alt sınırının altına düşüşün ardından, Bitcoin de 50 günlük hareketli ortalamanın altına düştü. Bu durum, BTC fiyatında sert düzeltmelere neden oldu.Brandt ayrıca, kurumsal yatırımcının satış yapmaya devam ettiğini söyledi. Fed’in faiz artırımları ve piyasadaki kriziler bu süreçte oldukça etkili oluyor.

”Daha Büyük Sorunlar, Var”

Peter Brandt’e göre, çeşitli kripto para birimlerinin karşılaştığı mevcut zorluklar buzdağının sadece görünen kısmı olabilir. Görünen sorunun altında yatan daha büyük sorunlar var. Bu iddiasını kanıtlamak için Peter, Voyager’ın para çekme limiti koyduğunu bildiren bir tweet paylaşmıştı. Voyager, piyasa çöküşünden etkilenen platformlardan biri. 3AC’nin Voyager’dan ödünç alınan büyük bir borcu olduğu ve ödemede temerrüde düşmeyi düşündüğü söyleniyor.

Poüler analist, daha önce Bitcoin‘in 20 bin dolar seviyesinde tutunup bir “rahatlama rallisi” yapabileceğini ancak böyle bir rallinin devam etmeyeceğini ve toparlanmanın kısa vadeli olacağını iddia etmişti.