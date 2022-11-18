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Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, güncel veriler ve analistler bu altcoin’in ivme kazanabileceğine işaret ediyor.

MATIC, 3.Sıraya Yükseldi!

Polygon (MATIC), gelirine göre en iyi DeFi projeleri listesinde üçüncü sırada yer almayı başardı. Polygon, FTX borsasının çökmesi ve iflasının ardından kullanıcı etkinliğinde de ani bir artışa tanık oldu. Analistler, MATIC fiyatına ilişkin iyimser tahminlerini sürdürüyorlar. MATIC önemli bir kilometre taşına ulaştı ve gelire göre DeFi projelerinde üçüncü sırada yer alıyor. Polygon’un gelire göre en iyi DeFi projeleri listesinde üçüncü sırada yer alması büyük bir başarı olarak nitelendirildi. Gelirdeki artışa rağmen, Polygon’un DeFi tabanlı projeleri Kilitli Toplam Değerde (TVL) artış kaydetmedi.

DeFi veri toplama platformu DeFiLlama, Polygon ağının TVL‘sinin son 24 saatte %1,22 düşüğünü ve değerinin şu anda 1,52 milyar dolar olduğunu ortaya koydu. Ancak ilginç bir şekilde, MATIC’te kullanıcı etkinliğinde artış gözlemlendi. FTX borsasının çökmesinden bu yana, Polygon blok zincirindeki kullanıcı etkinliği önemli ölçüde arttı. Polygon’un Nike, Starbucks, Coca-Cola, Meta ve Adidas gibi üst düzey markalarla ortaklık haberi de analitlerin dikkatini çekiyor.

Bu Veri, Kritik Önem Teşkil Ediyor!

Aktif Proof-of-Stake (PoS) zincir adreslerinin sayısı 10 Kasım’da dört haftanın en yüksek seviyesi olan 575.309’a yükseldi. Bu, 2022’de şimdiye kadarki en yüksek üçüncü etkinlik hacmi. En yüksek adres etkinliği 13 Ekim’de kaydedilmişti. PolygonScan’den alınan verilere göre, bu dönemde Polygon blok zincirinde 782.186 adres aktifti. Analitik şirketi CryptoQuant’a göre, borsalardaki MATIC rezervleri azaldı. Polygon’un kripto para borsalarındaki rezervlerindeki azalma, MATIC üzerindeki satış baskısının azaldığına işaret ediyor. Uzmanlara göre bir token’ın arz dinamikleri fiyatını doğrudan etkiler, bu nedenle FTXStreet’teki analistlere göre MATIC fiyatının yakında toparlanmaya başlaması muhtemeldir.

Önde gelen analiStlerden Ritesh_Trades, MATIC‘in yükseliş potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Stratejiste göre, MATIC fiyatı, 0,92 dolar seviyesini aşarsa daha da değer kazanabilir. FTX krizi, kripto para piyasasında beklenmedik bir kaosa neden oldu. Bazı uzmanlar ise daha karamsar bir tablo çiziyor. Teknik analist Sam Grant, MATIC fiyatının şu anda işlem gördüğü 0,87 dolar seviyesinin altına düşebileceğine inanıyor. Bu nedenle MATIC 0,80 dolar seviyesine düşebilir. Ancaki genel olarak analistler MATIC fiyatı konusunda iyimserliğini koruyor.