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4 Analist Büyük Müjdeyi Verdi! Bitcoin’de Son Ayların En Büyük Rallisi Geliyor

Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin olumlu gelişme ile birlikte kripto para piyasası yeniden ivme kazandı.
11:10
11 Ağustos 2022
Ünlü Kripto Para Analisti Justin Bennet Açıkladı! Boğa Piyasası Henüz Bitmedi
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin olumlu gelişme ile birlikte kripto para piyasası yeniden ivme kazandı.

Biden Teyit Etti: Enflasyonist Baskı, Azalıyor

Uzmanlare göre, özellikle altcoin’lerin yüzde 90’ından fazlasının Bitcoin’den (BTC) daha iyi performans sergilemesi bir altcoin sezonunun işareti olabilir. Veriler, tüketici fiyatlarının Temmuz ayında yıllık %8,70’lik beklentilerin altında %8,50 arttığını gösterdi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, finansal piyasalarda fiyat artışına yol açtı. Bitcoin % 6 civarında bir artış görürken, Ethereum fiyatı TÜFE verisinin yayınlanmasından sonra yaklaşık % 12 yükseldi. Enflasyon oranında beklenenden daha az artış, kripto piyasasına destek vererek boğa koşusu spekülasyonlarına yol açtı. Kripto topluluğunun bir bölümü de piyasanın zaten dip seviyeyi gördüğüne inanıyor. Ancak birçok kripto yatırımcısı, enflasyon verilerinin beklenenden daha az çıkması durumunda bir Bitcoin boğa koşusu bekliyordu. Önde gelen analistlerden Crypto Vince, enflasyonun Temmuz ayında düşmesi durumunda büyük bir Bitcoin rallisi olacağını tahmin etti. Analiste göre, Temmuz ayı enflasyon rakamları önemli bir düşüş gösteriyorsa, büyük bir Bitcoin rallisinin ortaya çıkması muhtemel.

Diğer bir analist Crypto Santa, enflasyonist baskılar azaldıkça Bitcoin’in büyük bir ralli için hazır olduğunu söyledi. Bitcoin başlangıçta 24.200 dolar seviyesindeki dirençte reddedildi, ancak BTC enflasyon rakamları açıklandığından beri büyük bir fiyat artışı gördü.  Analiste göre, TÜFE rakamları enflasyonist baskıları azalttığını gösterdiğinden, risk altındaki varlıklar yükseliyor ve Bitcoin muhtemelen 24.200 doları yeniden test edecek. Dün Biden da enflasyonun düşmeye başladığını doğruladı.

Analistler, İyimser!

Bitcoin ve Ethereum, enflasyondaki düşüşe olumlu tepki vermiş olsa da, altcoin’lerin bu heyecan yaratan ivmeyi sürdürüp sürdüremeyeceği merak konusu oldu. Birçok analist, rallinin ileriye dönük büyük bir altcoin boğa koşusunu teşvik edebileceğine inanıyor. Ayrıca, tahminlerine göre aylar içindeki en büyük boğa koşularından birine yol açabilir. Analist Ran Neuner şunları söyledi:

Enflasyonun zirve yapması ve doların düşmesiyle, Bitcoin ve altcoin’ler, son ayların en büyük rallisine tanık olabilir.

 Diğer bir analis Lark Davis, enflasyon rakamlarının kripto piyasası üzerinde olumlu bir etki yaratacağını belirtti. Analiste göre, enflasyonist baskının düşmesi, kripto fiyatlarına ivme kazandırabilir.

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