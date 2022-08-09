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4 Analist Bitcoin’de Son Noktayı Koydu: Ayı Piyasası Ne Zaman Sona Erecek?

Bitcoin (BTC) kısır bir döngüde ivme kazanmaya çalışırken, yatırımcıların odak noktası ise ayı piyasasının ne zaman sona ereceği. 
17:30
9 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) kısır bir döngüde ivme kazanmaya çalışırken, yatırımcıların odak noktası ise ayı piyasasının ne zaman sona ereceği.

Kritik Veri, Büyük Önem Teşkil Ediyor

Piyasanın önde gelen analistlerinden Ali Martinez, Bitcoin’in ikinci haftalık mumu 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kapattığına dikkat çekti ve 200 haftalık hareketli ortalamanın 2014’ten bu yana ayı piyasalarının sonunun somut bir göstergesi olarak işlev gördüğünü vurguladı. Analiste göre, bu hafta, BTC’nin bu kritik seviyeyi destek olarak tutmak için 23.000 doların üzerinde işlem görmesi gerekiyor. Martinez, 2014’ten bu yana önceki tüm BTC ayı piyasalarının 200 haftalık hareketli ortalama civarında sona erdiğini ifade etti. Ayı piyasasının ne zaman sona ereceği sorusu, kripto para piyasasının odak noktası oldu. Bununla birlikte, birkaç analist bir sonraki boğa koşusunun ne zaman başlayacağından emin değilken, BTC’de dip seviyenin görüldüğüne dair fikir birliği hakim.

Teknik analist Rekt Capital, mevcut ayı piyasasının 2022’nin 4. çeyreğinde sona ereceğini tahmin ediyor. Özellikle yaptığı analiz, mevcut ayı döngüsünün sadece birkaç ayı kaldığını tahmin eden Glassnode Insights’ın analizleriyle aynı doğrultuda. Diğer bir uzman analist Justin Bennett, Bitcoin’in kısa vadede ivme kazanmaya devam edeceğini ortaya koyuyor. Bennett’e göre, Bitcoin 23.450 dolar  noktasını desteğe çevirdi ve Bitcoin’in bir yıl önce bu seviyeyi en son geri aldığında %26 arttığını belirtti. Temmuz ayında Bitcoin yaklaşık %18 oranında artış kaydetti. Borsalardaki hacim düşmeye devam etse bile Bitcoin’de birikim süreci artmaya devam ediyor. Bitcoin, son 24 saatte %1.71 düşüşle ve son yedi günde %4.3 artışla an itibariyle  23.700 dolardan işlem görüyor.

Yatırımcı Davranışları, Neye İşaret Ediyor?

CryptoQuant, kısa vadeli Bitcoin yatırımcılarının durumunu ortaya koyan SOPR metriğine dikkat çekti. Platorm, SOPR değerinin kritik eşik olan 1’in altına bir süreliğine düştüğünü açıkladı. CryptoQuant, BTC’nin satış baskısı altına girebileceğini vurguladı. SOPR’deki düşüş eğilimi, genellikle yatırımcılar arasında potansiyel kayıplardan korunmak için bir satış ortamını yansıtır.

Kripto veri şirketi Santiment’e göre, köpekbalıkları olarak nitelendirilen büyük stablecoin sahipleri, USDC ve USDT’de kalarak Bitcoin ve altcoin’lerde pozisyon açmıyor. Köpekbalığı olarak adlandırılan bu gurup, stablecoin’lerde 10.000 ile 100.000 dolar arasında dövize sahip olan cüzdanlar olarak tanımlanıyor. Santiment’e göre, 10.000 ile 100.000 dolar arasında stablecoin’ sahip olan yatırımcılar henüz boğa sezonunun başladığına inanmıyor.

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