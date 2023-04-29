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2023 yılında bir ayın daha son günlerini yaşıyoruz. Nisan son derece hızlı geçti ve kripto için hareketliydi. Seri devam ederse Mayıs ayında da Bitcoin fiyatının yeni yıllık zirvesini yapması gerekecek. Öte yandan Fed’in faiz tavanı konusunda genel kanaatin de artık oluşması gerekiyor. Mayıs toplantısında Powell’ın vereceği mesajlar yılın geri kalanı için belirleyici olacak. Peki Mayıs ayında hangi altcoinlerde tatmin edici yükselişler görebiliriz?

Render Token (RNDR)

RNDR bu yılın en iyi performans gösteren altcoinlerinden biri oldu. Fiyat ilk 4 ayda %500 oranında arttı. Bu hafta, 2,10 dolarlık yatay direnç alanını temizleyen RNDR Nisan 2022’den beri bu bölgenin altında işlem gördüğü için önemli bir kazanım elde etti. RNDR fiyatı hala tüm zamanların en yüksek seviyesinin %210 altında olsa da önünde sadece 3,8 dolar direnci kaldı.

Dolayısıyla, fiyat bunu aşarsa, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmek için yatırımcı ilgisini çekebilir.

OKB Coin

OKB fiyatı Haziran 2022’den bu yana hızla arttı. Artış, beş dalgalı yukarı yönlü hareketi andırıyor. Eğer öyleyse, OKB şu anda dördüncü dalgada. Üçüncü dalganın şekli ve dördüncü dalga olabilecek simetrik bir üçgenin varlığı, bunun doğru sayım olduğunu göstermektedir. Eğer bu doğruysa OKB fiyatı üçgenden kopacak ve 72,10 dolar direncini hedefleyecek.

Eğer bu senaryo gerçekleşirse önümüzdeki ay OKB Coin tarihi zirvesini görebilir. Fakat üçgen aşağı kırılırsa yatırımcıların 34,3 dolara hazırlıksız yakalanması muhtemel.

RocketPool (RPL)

RPL fiyatı 18 Ocak’tan bu yana yükselen bir paralel kanal içinde yükseldi. Bunu yaparken, 16 Nisan’da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 65,30 dolara ulaştı. Ancak, kanalın direnç çizgisi yükselişi durdurdu.

Kanalın direnç çizgisinde oluşan uzun üst fitil, alıcıların fiyatı sürdüremediği anlamına geldiğinden düşüş işareti olarak kabul edilir. Şu anda, RPL fiyatı kanalın alt kısmında işlem görüyor. Bu bir düşüş işareti olarak kabul edilirken, fiyat 43 dolarlık estek seviyelerinin birleşmesine çok yakın ve bu da bir sıçrama başlatabilir. Eğer bu sefer direnç aşılırsa yeni ATH gelebilir.

Binance Coin (BNB)

BNB fiyatı, Haziran 2022’deki 183 dolarlık dip seviyeden bu yana önemli ölçüde arttı. Bu dönemde, artışın eğimini ölçen yükselen bir destek çizgisini takip etti. Hattın yanı sıra, BNB fiyatı da 345 dolarlık yatay direnç alanından gelen dirençle karşı karşıya. Bunlar bir araya geldiğinde, yükseliş formasyonu olarak kabul edilen bir yükselen üçgen oluşturuyor. Eğer fiyat bu bölgeyi aşarsa 510 dolara doğru sonraki büyük dirence koşabilir. Sonrasında ATH seviyesini hedefleyebilir.

Haftalık RSI bir kırılma olasılığını destekliyor. Bununla birlikte, kripto para birimi yükselen destek çizgisinin altına inerse Mayıs ayındaki dip hedefi 200 dolar olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.