Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinirken, kripto para karşıtlığı ile bilinen bir analist yine endişe yaratan bir tahminde bulundu.

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Bitcoin (BTC) tehlikeli sularda gezinirken, kripto para karşıtlığı ile bilinen bir analist yine endişe yaratan bir tahminde bulundu.

Peter Schiff, Standard Chartered Raporuna Dikkat Çekti!

Dün önde gelen İngiliz bankalarından Standard Charteredi Bitcoin‘in 2023’te %70 değer kaybederek 5.000 dolara düşeceğini bildirmişti. Bitcoin karşıtlığıyla bilinen ekonomist ve piyasa stratejisti Peter Schiff, bankanın bu tweet’ini paylaşarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Analiste göre, BTC mevcut ayı piyasasında 5.000 doların altına bile düşebilir. Standard Chartered Bank, “Finansal Piyasalarda 2023 Sürprizleri” başlıklı bir raporda, küresel ekonomik görünüm ve sektörün içinde yaşanan krizlere işaret ederek, Bitcoin’e dair oldukça karamsar bir tablo çizmişti. Standard Chartered Bank Küresel Araştırma Başkanı Eric Robertsen, BTC’deki düşüşün 2023’te derinleşeceğini iddia etti.

Yöneticiye göre, makroekonomik ortam, teknoloji hisseleriyle birlikte Bitcoin’de de satışları tetikleyecek. Ayrıca Robertsen, giderek daha fazla kripto para şirketinin ve borsanın yetersiz likidite nedeniyle iflas edebileceğini vurguladı. Uzman FTX krizinin yatırımcıda güven sorununa neden olduğunun da altını çizdi. Ayrıca Robertson, kripto para sektöründe meydana gelen iflasların ardından BTC’nin %60’ın üzerinde düştüğüne dikkat çekti. Bu nedenle Robertson, BTC’nin daha fazla ivme kaybedeceğine inanıyor. Birçok kripto para şirketi likidite sıkışıklığına yenik düşerken, Robertson altının fiyatının potansiyel olarak %30 artarak ons başına 2.250 dolara çıkabileceğini savundu. Bu arada, BTC‘yi eleştiren ve altının savunucusu olan Schiff, birçok kez BTC’deki volatiliteye karşı altına yatırım yapmanın avantajlarını vurguladı

‘En Kötü Senaryo Henüz Yaşanmadı’

Kripto para piyasası yeni bir kriz döneminden geçerken, Peter Schiff gibi Bitcoin karşıtları bu fırsatı kaçırmıyor, Schiff, altının gerçek değer deposu olduğunu savunurken, yüksek volatilite nedeniyle Bitcoin’in uzun vadede işe yaramaz bir varlık olduğunu iddia etti. Kripto para piyasasına büyük darbe vuran FTX borsasının çöküşünün ardından Schiff, Bitcoin’in daha da düşeceğini iddia etti. Ekonomist daha önce BTC’nin 10.000 dolara düşeceğini doğru tahmin etmişti.

Peter Schiff, en kötü senaryonun henüz yaşanmadığına inanıyor. Analiste göre, insanlar yüksek enflasyon döneminde faturaları ödemek için Bitcoin satmak zorunda kalacak. Bu süreç, çoktan başladı bile. Resesyon derinleştikçe, durum daha da kötüye gidecek. Özellikle yakında iflas edecek blockchain şirketleri ve kriz nedeniyle işini kaybeden birçok Hodl yapan yatırımcı da Bitcoin’lerini satmak zorunda kalacak.