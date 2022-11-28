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30 Yıllık Tecrübe Konuştu! Son Çöküşü Bilen Ekonomist: Bitcoin Buraya Gidiyor!

Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar ve sektördeki iflaslar nedeniyle zor günler geçirirken, önde gelen bir yönetici düşüşün derinleşebileceğini iddia etti. 
13:30
28 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika
Bitcoin (BTC) makroekonomik şartlar ve sektördeki iflaslar nedeniyle zor günler geçirirken, önde gelen bir yönetici düşüşün derinleşebileceğini iddia etti.

Mark Mobius: ‘Asla Yapmazdım’

Kıdemli fon yöneticisi Mark Mobius, Bitcoin ve kripto para yönelik önemli açıklamalar yaptı. Mobius Capital Partners LLP’nin kurucu ortağı Pazartesi günü Singapur’da yaptığı bir röportajda Bitcoin için bir sonraki hedefinin 10.000 dolar olduğunu söyledi. Kendi parasını veya müşteri parasını “çok tehlikeli” olduğu için kripto paralara  yatırmayacağını da sözlerine ekledi. Franklin Templeton Investments’ta 30 yıldan görev yapan  Mobius ayrıca sektöre yönelik bir de olumlu bir yorum yaptı. Uzmana göre,  kripto paralar artık hayatımızın bir parçası  çünkü hala yatırım yapan ve sisteme inanan yatırımcılar var.  FTX krizine rağmen Bitcoin fiyatlarının bu kadar dayanması inanılmaz. Sam Bankman-Fried’in FTX borsası ve  Alameda Research’ün  iflası, kripto para  piyasasını etkilemeye devam ediyor. Domino etkisi endişesi sürerken, başka şirketlerin de iflas bayrağını dikeceğinden korkuluyor.

Bazı uzmanlar mevcut ayı piyasasında dip seviyenin henüz görülmediğini ve dolayısıyla 10.000 doların kaçınılmaz olduğunu iddia ediyor.  Bitcoin‘i geçen yıl Kasım ayında 69.000 dolar ile rekor kırmıştı.  Deribit’ten gelen opsiyon verileri, Aralık ayı sonunda sona ermek üzere 10.000 dolarlık bir kullanım fiyatından çok sayıda bekleyen Bitcoin satım sözleşmesi  gösteriyor. Bu durum, türev yatırımcılarının bu seviyenin test edilebileceğini tahmin ettiğini gösteriyor. Bitcoin, küresel piyasalardaki olumsuz havanın ortasında Pazartesi günü %3,2 oranında düştü ve Londra’da sabah 7:10 itibariyle yaklaşık 16.200 dolardan işlem görüyordu. İlk 100’deki kripto paralar bu yıl yaklaşık %65 değer kaybetti.

‘Bitcoin, Öncü Bir Gösterge!’

30 yılı aşkın bir piyasa tecrübesi olan Mobius Capital Partners’ın kurucu ortağı olan Mark Mobius’a göre, enflasyon ve Fed kabusu kripto para birimlerini etkilemeye devam edecek. Ünlü yatırımcıya göre, eğer borsada işlem yapıyorsanız ve hisse senetlerine yatırım yaptıysanız, şu anda dikkatinizi Bitcoin’e vermeniz gerekiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Bloomberg ile yaptığı  röportajda uzman, kripto para birimlerinin yatırımcı duyarlılığının ölçüsü olduğunu iddia etti. Mobius’a göre,Bitcoin düşüyor, ertesi gün Dow Jones düşüyor.  Bu, Bitcoin’in öncü bir gösterge olduğunu kanıtlıyor.

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