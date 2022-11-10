Bitcoin (BTC) yine tehlikeli sulardan gezinirken, önde gelen bir analist BTC'deki düşüşün derinleşebileceğini iddia etti.

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Bitcoin (BTC) yine tehlikeli sulardan gezinirken, önde gelen bir analist BTC’deki düşüşün derinleşebileceğini iddia etti.

Peter Brandt: Bu Seviyeler Şaşırtıcı Olmaz!

Kıdemli piyasa analisti Peter Brandt, Bitcoin fiyatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brandt paylaştığı bir tweet’te, “Bitcoin’deki mevcut düşüşün, yalnızca beşinci en kötü ayı piyasası olduğunu” söyledi. Kasım 2013’te BTC’nin 269 dolara düştüğü hatırlatan uzman, daha önce de böyle birkaç senaryonun yaşandığına dikkat çekti. Brandt %80’lik bir düşüşün BTC’yi 13.800 ve %85’lik bir düşüşün ise 10.350 dolara çekeceğini belirtti. Bitcoin daha önceki ayı piyasalarında da bu oranlarda değer kaybetmişti. Özellikle geçen hafta önde gelen analistlerden Capo önceki Bitcoin tahmininden geri adım attığını, U dönüşü yaptığını ve BTC’deki düşüşün derinleşeceğini belirtmişti. Mevcut çöküş, BTC’nin 13.000 dolara bir düşüş beklemelerini söyledikten birkaç gün sonra geldi.

Bir Twitter kullanıcısı Brandt’in son tweetine yanıt vererek, mevcut makro ortamla birlikte FTX olayları göz önüne alındığında, 10.000 dolar seviyesine yaklaşmamızın şaşırtıcı olmayacağını bildirdi. Binance niyet mektubu’na rağmen FTX’in bilançosundaki “yanlış kullanılan müşteri fonları” ve “iddia edilen ABD SEC soruşturası nedeneniyle piyasaya hala korku hakim. Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin son 24 saatte %8,63 düştüve an itibaryiyle 16.708 dolardan işlem görüyor.

FTX Krizi, Piyasayı Sallıyor!

Kripto para piyasası, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX’in iflas sinyalleri vermesiyle sarsıldı. Dün, FTX, para çekme işlemlerindeki artışın “önemli bir likidite sıkışıklığına” yol açmasının ardından rakibi Binance ile bir kurtarma anlaşması yaptı. FTX‘in mali durumuna ilişkin endişelerin, yalnızca üç gün içinde 6 milyar dolarlık para çekme işlemini tetiklediği bildiriliyor.

Binance, durum tespiti bekleyen FTX’i satın almayı kabul ettiğini söyledi. FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried ve Binance’in CEO’su Changpeng “CZ” Zhao, kripto para piyasasındaki en güçlü kişiler konumunda. Böylesine güçlü ve devasa bir şirketin, sendelemeye başlaması piyasada panik yarattı. Bitcoin, %10’dan fazla düştü ve Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyene geriledi. Bu arada, çevrimiçi ticaret platformu Robinhood borsa değerinin %19’undan fazlasını kaybederken, kripto para borsası Coinbase hissesi de %10 düştü.