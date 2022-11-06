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3 Uzman İngiliz Basınına Konuştu: Bitcoin’de Bu Senaryoya Hazır Olun!

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent'a koşuşan uzmanlar BTC fiyat hareketine dair önemli açıklamalarda bulundular.
16:30
6 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden The Independent’a koşuşan uzmanlar BTC fiyat hareketine dair önemli açıklamalarda bulundular.

Kraken Yöneticisi: Düşük Volatilite ve Hacim..!

Bitcoin’de volatilite tarihinin en düşük seviyelerinden birine düştü.  BTC, yüzde 5’lik bir fiyat artışının ardından Cuma günü 21.000 doların üzerine çıktı ve an itibariyle 21.201 dolardan işlem görüyor. BTC, Haziran ortasından bu yana 18.000 ila 24.000 dolar aralığında kaldı. Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 dolara ulaşan Bitcoin, Fed‘in para politikası nedeniyle büyük darbe aldı.  2013 ve 2017’deki piyasa döngüleri, rekor kıran yükselişler ve ardından fiyat tekrar toparlanmadan önce düşük volatilite dönemleri gördü. Kripto para borsası Kraken’in strateji başkanı Thomas Perfumo, The Independent’a verdiği demeçte şunları söyledi:

Ekim ayında Bitcoin’in yıllık volatilitesindeki keskin düşüş, son 5 ayın en düşük noktasına işaret ediyor. Önemli olan, Bitcoin’in volatilitesinin de S&P 500’ün mevcut seviyelerinin altına düşmesi. Uzmanlar, azalan volatilite ve hacim ile konsolidasyon dönemlerinin patlayıcı fiyat hareketinden önce geldiğini belirtiyorlar.

Analistler bu hareketin hangi yönde olacağı konusunda bölünmüş olsa da, milyarder yatırımcı Tim Draper Cuma günü Bitcoin’in gelecek yıl boyunca 10 kat fiyat artışı yaşayacağına dair bir tahminde bulundu. Lisbon’daki Web Zirvesi 2022’de konuşan risk sermayedarı, “2023’ün ortalarına kadar Bitcoin’in 250.000 dolara ulaşmasını bekliyorum” dedi. Draper geçmişte de iddialı fiyat tahminleri yapmıştı. Yönetici,  2014 yılında, 1 Bitcoin yaklaşık 500 dolar değerindeyken, Bitcoin’in 2017 yılına kadar 10.000 dolara ulaşacağını tahmin etti. O yılın Aralık ayına kadar BTC, yaklaşık 20.000 dolara ulaştı.

‘ …Önünde Hiçbir Şey Duramaz!’

Bazı analistler, fiyat artışlarını Bitcoin’in sabit arzına bağlıyor. Uzmanlar 21 milyon ile sınırlı olan arzın, BTC’yi uzun vadede inanılmaz seviyelere ulaşacağını iddia ediyor. Bu da niceliksel genişleme gibi ekonomik önlemlere karşı bağışık olduğu anlamına geliyor. Bu özelliği , BTC’ye ‘dijital altın’ etiketini kazandırdı. Bazı analistler, BTC‘nin jeopolitik ve ekonomik çalkantı zamanlarında güvenli bir liman varlığı olarak hizmet ettiğini iddia ediyor. Bazıları ise yüksek volatiliteye dikkat çekerek bu fikri reddediyor.

Kripto para borsası Uphold’un blok zinciri ve kripto araştırması başkanı Dr Martin Hiesboeck, borsaların, son birkaç hafta içinde Bitcoin‘den daha fazla volatilite göstermiş olabileceğini ancak bu durumun Bitcoin’in aniden enflasyona karşı koruyan bir varlık haline geldiği şeklinde yorumlanmamasını vurguladı. Yöneticiye göre, hepimiz Bitcoin’in  enflasyona karşı yatırımcıları koruma sağlayacağını düşündük, ancak savaş zamanlarında  ABD dolarının bu rolü üstlendiğini görüdük.  Buna rağmen, Dr Hiesboeck, son fiyat hareketinin yatırımcılar tarafında net birikim işaretleri gösterdiğini belirterek, “Bir sonraki Bitcoin boğa koşusunun önünde hiçbir şey duramaz” dedi.

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