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3 Uzman CNBC’ye Konuştu: Bitcoin’de Umutlar Başka Bahara mı Kaldı?

Kripto para piyasası, 2021'deki 'Lâle Devri'nden bu yana yaklaşık 1,9 trilyon dolar kaybetti. 3 yönetici CNBC'ye Bitcoin'e (BTC) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
12:45
26 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası, 2021’deki ‘Lâle Devri’nden bu yana yaklaşık 1,9 trilyon dolar kaybetti. 3 yönetici CNBC’ye Bitcoin’e (BTC) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Race Capital’in CEO’su: Çoğu Gitti, Azı Kaldı!

Önde gelen yatırım şirketi Race Capital’in CEO’su Edith Yeung’a göre Bitcoin’in rekor seviyelerden düşmüş olması yatırımcılarda endişe yaratmamalı. Yönetici, bu hafta CNBC’ye verdiği demeçte, mevcut kipto kışının ‘sıcak’ olacağını ve uzun sürmeyeceğini belirtti. Kripto paralar altta yatan teknoloji ve makroekonomik şartlar nedeniyle uzun vadede dikkate alınması gereken varlıklar. Bitcoin, Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan  69.000 dolardan yaklaşık %68 değer kaybetti.

Yeung, şu anda küresel çapta odak noktasının Web3 olduğunu ve Bitcoin’de uzun vadede iyimser olduğunu söyledi. Web3, kripto endüstrisinde büyük yankı uyandırdı. WEB 3.0 denilen kavram, ‘internetin Decentralized yani Merkeziyetsiz ve Peer to Peer (Eşten Eşe) olacak şekilde kullanılabilen, tamamen blok zincir destekli ve kişiselleşmiş halini’ ifade ediyor. Uzmanlar, kripto ve blok zinciri teknolojisinin bunun büyük bir parçası olabileceğini öne sürüyorlar. Örneğin, bir Web3 hizmeti, Ethereum (ETH) veya Solana (SOL) gibi belirli bir blok zincirinde çalışabilir.

CoinShares Yöneticisi: Bitcoin’deki Düşüş Normal

Yeung, kripto para piyasası için “sıcak bir kış” olacağını öne sürse de, sektör  şimdiye kadar benzeri görülmemiş sıkıntılar yaşandı. Kripto paraların değerindeki yaklaşık 2 trilyon dolarlık düşüş, terraUSD adı verilen algoritmik stablecoin’in ve LUNA‘nın ani çöküşüyle ​​tam bir kaosa dönüştü. Şu anda iflas etmiş olan riskten korunma fonu Three Arrows Capital dahil olmak üzere birçok kripto firması terraUSD’ye büyük ölçüde yatırım yapmıştı.

Bu arada, riskli bir sistem ile işlerini yürüten Celsius gibi kredi veren firmalar likidite sorunlarıyla karşı karşıya kaldı ve sonunda iflas başvurusunda bulundu. Bu sorunlar, kripto para endüstrisinde domoino etkisi yarattı. CoinShares’in araştırma başkanı James Butterfill, “sıcak kış” terimine şüpheyle yaklaşanlardan biri. Three Arrows’un çküşüne ve Bitcoin fiyatlarındaki sert düşüşe atıfta bulunan yönetici, kripto kışının “acımasız” geçtiğine inanıyor ve şunları ekliyor.

 Bitcoin fiyatı, %74 düştü. Bu, 2018’de ayı piyasasında görülen %83’lük düşüşe yakın bir oran. Ancak bu durum, pazarın önemli ölçüde daha büyük olduğu ve geçmişte olduğundan çok daha geniş bir yatırımcı tabanına sahip olduğu bağlamında ele alınmalıdır.

Japon Analist: Fed, Belirleyici Faktör Konumunda

Japon kripto para borsası Bitbank’ın piyasa analisti Yuya Hasegawa, şu anda kripto paralar için en büyük zorluğun Fed’in para politikasını çevreleyen belirsizlikte ve merkez bankasının faiz artış hızını yavaşlatıp yavaşlatmayacağında yattığını söyledi. Piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Cuma günkü Jackson Hole zirvesinde Fed’in bir sonraki politika hamlesine ilişkin konuşmasını bekliyor.

Hasegawa, faiz artış hızındaki herhangi bir yavaşlamanın kripto piyasaları için olumlu olabileceğini söyledi. Hasegawa, orta vadede iyimser olduğunu ekledi. Bu arada yönetici, ekonomik tablo hala belirsiz göründüğü için Fed‘i tahmin etmenin zor olduğuna dikkat çekti ve şunları söyledi:

Daha az şahin bir duruş, Bitcoin fiyatlarını artırabilir. Şahin duruşu sergileyen Fed para politikası, Ocak’ta ayı piyasasını başlattı. Güvercin duruş ise Bitcoin‘i yeniden 25.000 doların üzerine taşıyabilir.

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