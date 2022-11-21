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Bitcoin (BTC) yerinde saymaya devam ederken, önde gelen 3 yönetici Bloomberg’e FTX krizi ve BTC fiyatına dair kritik açıklamalar yaptı.

MIT Akademisyeni: Regülasyon Kaçınılmaz..!

ABD’nin önde gelen kripto para borsalarından FTX’in çöküşü, kripto para piyasasında artık her şeyin mümkün olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. FTX hack olayı ise artçı deprem olarak nitelendiriliyor. Bitcoin, iki günde yaklaşık %4 değer kaybederken, Ethereum ise hack kaynaklı satış baskısı nedeniyle yaklaşık %7 değer kaybetti. Dogecoin de %11 düştü. FTX enkazının ayrıntıları ortaya çıkarken, şirketin 3,1 milyar dolar borçlu olduğunu ifade edildi. Bu durumun domino etkisi yaratmasından endişe edilirken, iflas bayrağını dikecek daha fazla şirket daha büyük bir kaosa neden olabilir. Uzmanlara göre, iflas listesinde sırada kripto kredi kuruluşu BlockFi Inc. olabilir.

Konu hakkında bilgisi olan kişiler geçen hafta şirketin birkaç gün içinde iflas başvurusunda bulunmaya hazırlandığını söylediler. MIT Kriptoekonomi Laboratuvarı’nın kurucusu Christian Catalini, Bloomberg’e FTX krizinin, kripto para piyasasında net bir regülasyonun artık kaçınılmaz olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. Uzmana göre, borsa tabanlı token’ların basılması ve sonrasında ortaya çıkan spekülasyon ortamı, yatırımcı güvenine zarar verdi. Borsa tabanlı token’lar son zamanda büyük oranda değer kaybetti.

Endişe Kaynağı: Domino Etkisi!

Ethereum ise hacker’ın satışlarına devam etmesi nedeniyle büyük bir risk altında. Hacker, en büyük 35 ETH balinası haline geldi. Analitik şirketi Chainalysis, raporunda FTX‘ten alınan fonların “hareket halinde olduğunu” ve bazılarının muhtemelen “nakde çevirme” çabasının bir parçası olarak Ether’den Bitcoin’e kaydırıldığını söylemişti. Kripto para piyasası, yüksek volatilite, suç, iflaslar ve likidite krizi ile belirsiz bir sürece girdi. Kripto depolama çözümü sağlayıcısı Ballet Global Inc.’in kurucusu Bobby Lee, Bloomberg’e FTX krizinin etkisinin devam edeceğini ve herhangi yeni bir kriz karşısında Bitcoin‘in 10.000 dolara kadar düşebileceğini de sözlerine ekledi.

Bitcoin, an itibariyle 16.068 dolardan işlem görüyor. BTC, Kasım 2021’deki rekor seviye olan 69.000 dolardan oldukça uzakta. Pershing Square Capital Management’ın kurucusu Bill Ackman, Twitter’da kripto paranın varlıklarının %2’sinden daha azını temsil ettiğini söylerken, potansiyel sosyal etkisini telefon ve internetle karşılaştırarak genel olarak sektöre olumlu baktığını da sözlerine ekledi.