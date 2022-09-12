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3 Uzman Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin ve Ethereum’da Rüzgar Tersine Dönecek mi?

Piyasalar enflasyon verilerini beklerken, Bitcoin (BTC) ivme kazanmaya devam ediyor. 3 analist Bloomberg'e kritik açıklamalarda bulundu. 
14:00
12 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasalar enflasyon verilerini beklerken, Bitcoin (BTC) ivme kazanmaya devam ediyor. 3 analist Bloomberg’e kritik açıklamalarda bulundu.

Fed vs Merge: Temkinli İyimserlik Sürüyor

BTC, Pazartesi günü %3,3 oranında yükseldi ve an itibariyle 22.204 dolardan işlem görüyor. AVAX, SOL, BNB ve XRP gibi altcoin’ler de ivme kazandı. Enflasyon verilerinin beklenenden daha yüksek gelmesi, hisse senetlerini ve kripto paraları yine etkileyebilir. Bu hafta piyasasının odak noktası Ethereum (ETH) Merge güncellemesi.  Merge güncellemesinde ortaya çıkabilecek sorunlar da piyasada olumsuz bir etki yaratabilir. Bitcoin, 9 Eylül’de yaklaşık %10 arttı. Uzmanlara göre, dolar endeksindeki düşüş, BTC fiyatını etkileyen en önemli faktör haline geldi. Avustralya merkezli City Index Ltd’nin kıdemli piyasa analisti Tony Sycamore’a göre, Bitcoin’in tek kurtuluş yolu Fed’in para politikasından geri adım atması. Federal Rezerv yetkililerinden gelen yorumlar bile BTC fiyatını etkilemeye başladı. Yöneticiye göre, Fed şahin duruşuna ara verir vermez, BTC yine eski parlak günlerine dönecek.  Sycamore, Fed’in faiz artırımlarına bir noktadan sonra son vereceğine inanıyor.

Kripto para piyasasında meydana gelen iflaslar, krizler ve çöküş, Bitcoin’e büyük darbe vurdu. Piyasaya yönelik güvenin sarsılması, kurumsal ve bireysel yatırımcıyı piyasadan uzaklaştırdı. Ancak, Merge’in piyasaya yeniden ivme kazandırması bekleniyor. Fundstrat Global Advisors LLC’nin dijital varlık stratejisi başkanı Sean Farrell bir notta, yatırımcılara dipten Ethereum almalarını tavsiye etti. Ethereum’un son üç güncellmesine dikkat çeken analist, ETH‘nin bu kritik gelişmeler sonrasında yeni zirvelere ulaştığının altını çizdi. Genesis Global Trading analistleri ise makroekonomik şartlar nedeniyle, Ethereum’daki fiyat artışının beklenilen düzeyde olamayacağını vurguladı.

Bitcoin’in Bu Seviyeyi Geçmesi Gerekiyor!

Bitcoin, Haziran ayından bu yana yaklaşık 18.000 ila 24.000 dolar arasında işlem görüyor. Uzmanalra göre, BTC’nin 25.000 dolara ulaşması kritik öneme sahip. Küresel ekonomideki belirsizlik derinleşirken, Federal Rezerv’in şahin duruşu ve faiz artırımları kripto para piyasasına büyük darbe vurdu. Bitcoin Kasım ayında görülen rekor seviyesinden %60’tan fazla düştü.

Kripto para  piyasası ayrıca, başarısız projeler ve sektörde iflas bayrağını diken şirketlerden de etkilendi. Uzmanlar, başkan Powell da dahil olmak üzere bazı Fed üyelerinin bu hafta söyledikleri göz önüne alındığında, çok fazla iyimserliğin tehlikeli olabileceğini iddia etti.

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