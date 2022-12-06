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Bitcoin (BTC) 17.000 dolar seviyesini tutmaya çalışırken, güncel veriler ve uzman yorumları işlerin yolunda gitmediğini ortaya koyuyor.

Bitcoin Madenciliği Zorluk Derecesi ve Madencilik Kârlılığı!

Bitcoin dominance oranı, yatırımcıların FTX krizi sonrasında piyasadan uzaklaşmaları nedeniyle son zamanlarda durakladı. Önceki döngülerde, Bitcoin’in hakimiyeti baskı dönemlerinde keskin bir şekilde artmıştı. Ancak, Kasım ayında yaşanan iflaslar ve krizler, yatırımcıların piyasadan çıkmasına neden oldu. Kripto kışı ve enerji fiyatları nedeniyle madenciler makinalarını kapatırken, Bitcoin madenciliği zorluk derecesi yüzde 7’nin üzerinde düştü. Bu oran, 2022’deki en büyük madencilik zorluğu düşüşüne işaret ediyor.

Bitcoin madencileri, ayı piyasasında hayatta kalabilmek için fişi çekiyor. Birçok şirket finansal zorluk yaşarken, iflas haberleri de geliyor. Bu kritik metrikteki en büyük düşüş, Çin’in yasakları sonrasında 2021’in Temmuz ayında madencilerin Batı’ya göçmesi sonucunda yaşanmıştı. Çin, dünyanın en büyük Bitcoin madencilik merkeziydi. 2022’nin ikinci yarısında Bitcoin madencileri, BTC‘nin fiyatının düşmesiyle birlikte zor durumda kaldı. Elektrik fiyatları arttı, Bitcoin madenciliği maliyeti arttı ve bu nedenle karlılık büyük ölçüde azaldı. Core Scientific (CORZ) ve Argo Blockchain (ARBK) gibi büyük üreticiler likidite sıkışıklığından etkilenirken Compute North, Bölüm 11 için iflas başvurusunda bulundu. Luxor’un hashprice göstergesine göre, madenciliğin karlılığı geçen ay yaklaşık %20 düştü.

Bitcoin Dominance Oranı: Yatırımcı Kaçıyor!

FTX borsasının çöküşü ve daha sonraki domino etkisi, Kasım ayında piyasada çöküşe neden oldu. Alameda Research ve FTX borsası ile birlikte 190 ilgili kuruluş Bölüm 11’de iflas başvurusunda bulundu. Borsa, alacaklılarına 3,1 milyar dolar borçlu ve şu anda iflas etmiş durumda. Likidite krizi, kripto borç verenlere, diğer borsalara ve kripto ticaret firmalarına yayılırken, birçok hedge fon ya iflasın eşiğinde ya da Kasım ayında çoktan iflas başvurusunda bulundu. FTX borsasının çöküşü, yatırımcı arasında korku uyandırdı. Geçmiş dönemlerde Siyah Kuğu olayları ve jeopolitik kriz zamanlarında, yatırımcıların çoğu güvenli bir sığınak olarak Bitcoin’e yönelmişti.

Bu durum, BTC hakimiyetinin artmasına neden olmuştu. Ancak bu döngüde trend değişti ve Bitcoin hakimiyeti %40’ta sabit kaldı. Geçen ay yaklaşık 1,8 milyar dolar değerinde Bitcoin borsalardan ayrıldı. Bitfinex analistleri, FTX krizi nedeniyle önemli sayıda bireysel yatırımcının piyasayı tamamen terk ettiğini söyledi. Kripto fonu Arca’nın ticaret ve operasyonlar direktörü Wes Hansen, şunları söyledi: