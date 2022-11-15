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3 Analistten Korkutan Bitcoin Uyarısı: Bu Seviye Tutulmazsa..! İşte Kritik Tahmin!

Bitcoin (BTC) yeni bir darbe alırken, önde gelen 3 analist BTC fiyatına dair önemli açıklamalarda bulundu. 
15:30
15 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yeni bir darbe alırken, önde gelen 3 analist BTC fiyatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

‘İyi Görünmüyor..!’

Kripto para borsası FTX‘in neden olduğu son kriz piyasaları sarsmaya devam ederken, analistler de yeni travmanın Bitcoin üzerindeki etkilerine odaklanıyor. Önde gelen bir analiste göre, daha fazla düşüşü engellemek için  Bitcoin’in 15.800 dolar seviyesini tutması gerekiyor. Piyasada Mustache olarak bilinen analiste göre, aksi taktirde BTC  muhtemelen 13.000 dolara kadar düşmeye devam edecek. Teknik analiste göre, alçalan üçgen modeli aşağı yönde kırılırsa, büyük olasılıkla BTC’yi tekrar 13.000 dolar aralığında görebiliriz. Ayrı bir tweet’te Moustache, Bitcoin’in Çoklu ‘Mayer’ göstergesinde hala 0.75 çizgisinin altında olduğunu ortaya koydu. Uzman, BTC’nin daha önce üç kez bu çizgide reddedildiğinde, düşüşler kaydettiğini söyledi.  Aynı zamanda, diğer bir kıdemli analist Josh Rager, 14 Kasım’da “hisse senetlerindeki düşüş ve dolardaki yükselişten sonra, şu anda BTC  iyi görünmüyor” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, popüler analist Michaël van de Poppe, piyasaların konsolide olduğunu ve Bitcoin’in FTX krizinin ilk günlerine nispeten daha iyi durumda olduğunu iddia etti. Uzman, “Geçtiğimiz haftalarda aldığımız korkunç haberlerden sonra, BTC‘nin 10.000 dolara düşebileceğini düşündüm.” ifadelerini kullandı. BTC, bugün yeşilde kalırken 16.909 dolara kadar yükseldi. %0,85’lik mütevazı bir toparlanma kaydeden BTC, son bir haftada %14,41 değer kaybetti. Van de Poppe’nin iyimserliği sürerken, piyasa aşırı korkuda kalmaya devam ediyor.

Temkinli İyimserlik..!

Tesla CEO’su Elon Musk da Bitcoin  konusundaki iyimserliğini ortaya koydu. Musk, Bitcoin’in krizi atlatacağından emin ancak önümüzde “uzun bir kış” olacağını söyledi.  “Wall Street’in Kurdu” olarak bilinen eski borsacı Jordan Belfort, bu kışı atlatmaya yönelik tavsiyeler verdi. Uzmana göre, 34 yıl hodl etmek önemli bir strateji.

Bloomberg’e konuşan bazı uzmanlara göre, son birkaç ayda yaşanan krizler  ve skandalları kripto paraları destekleyen argümanları boşa çıkardı. Bu dönem ayrıca çalkantılı zamanlarda Bitcoin’in güvenli liman olduğu fikrini neredeyse tamamen ortadan kaldırdı. Ancak TerraUSD çöküşünden Celsius iflasına kadar kripto para sektörü, bir şekilde ayakta kalmayı başardı. Uzmanlara göre, FTX krizi mevcut ayı piyasasının ömrünü uzatabilir.

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