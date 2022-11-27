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3 Analistten Aykırı Bitcoin Tahmini! Yeni Zirve İçin Tarih Verildi! Mümkün mü?

Birçok analist FTX krizi ve makroekonomik şartlar nedeniyle Bitcoin'de (BTC) karamsar bir tablo çizerken, 3 analistten farklı bir değerlendirme geldi. 
16:00
27 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika
Birçok analist FTX krizi ve makroekonomik şartlar nedeniyle Bitcoin’de (BTC) karamsar bir tablo çizerken, 3 analistten farklı bir değerlendirme geldi.

Henrik Zeberg: Bitcoin ve Hisse Senetleri!

Önde gelen bir analist haftalık grafik benzersiz bir güç işareti sunduğundan, Bitcoin’in  hisse senetlerini takip ederek “büyük bir boğa koşusu” sergileyebileceğini iddia ediyor. Piyasadaki karamsar seslerin aksine, bazı analistler BTC fiyat hareketine dair daha iyimser bir tablo çiziyor. Ortak görüş BTC’nin 12.000 dolar civarında dip seviyesini görebileceği yönünde. FTX krizini ve makroekonomik belirsizliğe işaret eden uzmanlar, BTC’deki düşüşün devam edeceğini söylüyor. Ancak kıdemli analist Henrik Zeberg Bitcoin’in iki yılın en düşük seviyelerine çakılmasına rağmen ivme kazanmaya başlaması için önemli bir neden olduğunu iddia etti.

Analist Henrik Zeberg, öncelikle  makro pazar katalizörü içeren bir teoriye dikkat çekiyor. Zeberg, Bitcoin’in hala diğer riskli varlıklar gibi davrandığını, ancak özellikle “altın gibi hareket etmediğini” ileri sürdü. FTX skandalı, BTC ve hisse senetleri arasındaki korelasyonu zayıflattı. Ancak, uzman bu korelasyonun tekrar artacağını iddia ediyor. Analist, hisse senetlerindeki güçlü bir rallinin Bitcoin’i 100.000 doların üzerine çıkarabileceğini ifade ediyor. Zeberg’e göre,  Bitcoin yine Nasdaq ve S&P 500 ile hareket edecek. Hisse senetleri,  5700 – 6000 hedef alanına doğru patladığında, Bitcoin 90.000 ila 110.000 dolara ulaşacak.  Uzman, rallinin 2023’ün başında başladığını gösteren bir grafik paylaştı.

Teknik Göstergeler, Neye İşaret Ediyor?

Kıdemli analist ve trader Alan Tardigrade’ye göre, BTC/USD haftalık grafiği 20 haftalık yükseliş sapması gösteriyor. Uzmana göre, bu durum, düşüş trendinin zayıfladığını gösteriyor. Bu nedenle, BTC, büyük bir ralliye başlayabilir. Eğer BTC ivme kazanmaya başlarsa, Bitcoin‘in Mart 2020 COVID-19  çöküşünden sonraki davranışına benzer bir ralli ortaya çıkabilir. Analist, bu süreçte OBV (Denge Hacim) metriğine dikkat çekiyor. OBV, belirli bir süre boyunca devam eden  alım ve satım baskısı ölçer. OBV, hacim tabanlı bir teknik göstergedir. Belirli bir zaman dilimi için bir kripto paranın/hisse senedinin birikmiş işlem hacmini inceler.

Trader ve teknik analist Mags da iyimser bir tablo çizidi.  Haftalık grafiği inceleyen Mags, BTC/USD göreli güç endeksinin (RSI) şu anda haftalık zaman dilimlerinde yükseliş eğilimi gösterdiğini kaydetti, bu daha önce hiç görülmemiş, hatta önceki ayı piyasası düşük seviyelerinde bile ortaya çıkmadı. Bu nedenlele BTC ivme kazanmaya başlayacak.

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