27 Ağustos Kripto Para Piyasaları Son Durum! Bitcoin ve Altcoinler Yorum!

Özet

  • Bitcoin fiyatı son 7 günde neredeyse hiç hareket etmedi.
  • Kripto paraların kümülatif hacmi 14 milyar dolara kadar düştü.
  • Haftanın yüzde 15'ten fazla kazandıran tek altcoini (ilk 100) BONE Token oldu.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
08:30
27 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Ağustos ayının son günleri ve kral kripto para birimi yeniden yatay seyre geçti. Bu durum altcoinleri negatif etkiliyor. Çift haneli kayıpların ardından fiyatın hızla toparlanamayışı talep eksikliğini net biçimde yansıtıyor. Bu durum yatırımcıların daha büyük kayıplarla karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

Bitcoin Son Durum

Kral kripto para birimi dirençlerde satışlar yaşarken destek bölgelerinde yeterli talebi bulamıyor. Bu durum 29.700 dolar seviyesindeyken daha büyük kayıpları tetiklemişti. Şimdiyse yatırımcılar aynı eğilimi göstererek yine benzer bir sonuç doğurabilir. Düzenleyici belirsizlik, ABD için resesyon endişeleri ve Fed’in şahin duruşu nedeniyle risk piyasaları süreçte negatif etkileniyor. Bloomberg uzmanları son BTC düşüşünün aslında diğer risk varlıkları için bir öncü sinyal olduğunu savunuyor. Eğer ABD borsaları önümüzdeki haftalarda istikrarlı düşüşler yaşarsa bu tahmin gerçekleşmiş olacak.

Öte yandan %10’un üzerinde eriyen BTC fiyatı şimdi 26.000 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyat Mart ayından bu yana %25’lik bir aralıkta gidip geliyor.

Birçok kez taban ve tavanı test eden fiyat için artık bir kırılmanın yaşanması gerekiyor. Mevcut kısa vadeli görünümün negatifliğini düşünürken aşağı yönde bir kırılma şaşırtıcı olmayacak. Olası düşüş senaryosunda 20.800 dolara kadar satışlar görebiliriz.

Kripto Para Piyasaları Son Durum

2021 boğa piyasasında Dogecoin’in günlük hacmi 40 milyar doların üzerine çıkıyordu. Bugünse tüm kripto paraların kümülatif hacim 14 milyar dolara gerilemiş durumda. Bu talep eksikliği şüphesiz daha fazla düşüş için yatırımcıların endişelerini artırıyor. Altcoinlere talep zayıf ve birkaç istisna dışında yatırımcısının yüzünü güldüren yok.

Son 7 günde BTC, ETH, BNB, XRP, ADA ve DOGE yani en büyük kripto paralar neredeyse hiç hareket etmedi. Haftalıkta en fazla hareket eden %1 düştü ve yüksek volatilitesiyle meşhur kripto para piyasaları için bu oran fiyatın sabit kalması demek.

En büyük 100 kripto para arasında %15’ten fazla kazanç getiren tek kripto para BONE Token oldu. O da Shibarium lansmanının getirdiği heyecan nedeniyleydi.

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