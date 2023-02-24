Whale Alert'in paylaştığı verilere göre son 24 saatte toplamda 790 milyon dolar değerinde BTC, ETH, XRP ve DOGE farklı adreslere transfer edildi.

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Blockchain analitik platformu ‘Whale Alert’ son günlerde artan balina etkinliğine işaret ederek güncel verileri ve metrikleri paylaştı. ‘Whale Alert’in paylaştığı verilere göre Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP ve Dogecoin balinalarının son 24 saatlik zaman diliminde 790.000.000 dolar değerinde kripto para birimini başka adreslere transfer etti.

790 Milyon Dolarlık Transfer

Santiment ve Glassnode başta olmak üzere birçok kripto analitik platformu, son günlerde paylaştıkları verilere dikkat çekerek artan balina etkinliğine işaret etti. Blockchain analitik platformu ‘Whale Alert’ de Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde kaydedilen büyük ölçekli kripto varlık transferlerine ilişkin çeşitli verileri paylaştı. Whale Alert’in yaptığı paylaşımlara göre portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto para bulunduran çeşitli adresler, son 24 saatte 790.000.000 dolar değerinde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP ve Dogecoin’in başka adreslere transfer edildi. Yapılan transferlerin büyük bölümünde kripto varlıklar bilinmeyen bir adrese transfer edilirken, yalnızca belirli bir bölümü kripto para borsalarına aktarıldı. Son dönemlerde artan balina etkinliğine işaret eden analistler ise Bitcoin’de 25.000 dolar direncinin aşılması ile birlikte kripto para piyasasında ilerleyen haftalarda yeni bir yükseliş ivmesinin başlayabileceğini öne sürdü.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), güne düşüş ile başladı ve son 24 saatte ortalama %2 değer kaybederek 23.850 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Ethereum (ETH) ise kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1.650 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başlarken, kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,09 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.