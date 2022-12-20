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2023 İçin Uyarı Geldi! 5 Uzman Reuters’e Konuştu: İşte Bitcoin’de Olacaklar!

Bitcoin (BTC) 2022'de büyük hayal kırıklığı yaratırken, Reuters'a konuşan 5 uzman  piyasaya dair önemli görüşlerini paylaştı
15:30
20 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) 2022’de büyük hayal kırıklığı yaratırken, Reuters’a konuşan 5 uzman  piyasaya dair önemli görüşlerini paylaştı.

Kurumsal Yatırım, Eridi!

Bitcoin, 2022’de tam bir felaket senaryosu yaşadı. BTC, sene başından beri %60 değer kaybederken, kripto para piyasasından 1,4 trilyon dolar silindi. Dijital varlık yöneticisi CoinShares’in verilerine göre, kripto para fonları, 2021’de 9,1 milyar dolara kıyasla 2022’de 498 milyon dolarlık net giriş gördü. Kritik veriler, özellikle kurumsal yatırımcıların piyasadan uzaklaştığını yansıtıyor. UBS‘in FX stratejisi başkanı James Malcolm, yılın ilk yarısında  zamanının %70’ini müşterilerle kripto para konuşarak geçirdiğini söyledi. Yönetici Haziran’dan sonra ise yatırımcı ilgisinin buharlaştığına dikkat çekti. Uzmana göre, geçen sene Bitoin zirvesine çıktığında, kurumsal yatırımcıların sektörü tam olarak benimsemesi 2 ila 3 yıl alabilirdi. Ancak, mevcut durumda artık bu olasılık ortadan kalktı.

Pastel Network blok zincirinin kurucu ortağı Anthony Georgiades, Merge’ün  teknolojik bir başarı  ve kripto paralar  için oldukça karanlık geçen bir yıldaki tek olumlu olaylardan biri olduğunu ifade etti. Uzmana göre, buna rağmen iyimser olmak zor. IDX Digital Assets’in baş yatırım sorumlusu Ben McMillan, merkeziyetsiz borsalar ve merkeziyetsiz finans dahil olmak üzere blockchain tabanlı araçların artan popülaritesinin de bu yıl önemli bir gelişme olduğunu söyledi. Dolayısıyla bu, ekosistem için çok olumlu ve uzun vadede göz önünde bulundurulması gereken bir şey. Stratejiste göre, 2023’te risk iştahı yeniden başladığında, yatırımcı yeniden piyasaya dönebilir.  Ancak, öncelikle makro şartların değişmesi gerekiyor.

2022: Bitcoin İçin Yeni Bir Ortam!

Bitcoin, Kasım 2021’de 69.000 dolarlık rekor bir eviyeye ulaştı. Birçok ülkedeki teşvik paketleri sonrasında yeni yatırımcı çeken piyasa, 3 trilyon doları geçti. Ancak hem Fed faktörü hem de sektördeki krizler büyük satış dalgasına neden oldu. Dijital varlık şirketi Arca’nın araştırma direktörü Katie Talati’ye göre 2022, kripto paralar için yeni bir ortamdı. Bitcoin, hiçbir zaman bir resesyon veya yüksek faiz ortamında yer almadı. Ayrıca Terra, Celsius, Three Arrows Capital ve FTX‘in iflası durumu daha da kötüeştirdi.

Bitcoin Mayıs ayının sonundan itibaren sadece 49 gün içinde % 50 oranında değer kaybetti. Önde gelen ekonomistlerden Noelle Acheson’a göre 2022, kaldıraçla şişirilen balonun patladığı ve çok büyük, çok hızlı büyüyen bir endüstrinin yapısal zayıflıklarını ortaya çıkardığı yıl oldu. Uzmana göre, hem makro faktörler hem de yeni krizler nedeniyle düşüş derinleşebilir.

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