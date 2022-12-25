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Kripto para piyasası tarihinin en zor dönemlerinden birine tanıklık ederken, yatırımcılar da Bitcoin (BTC) ve altcoin’lere yönelik araştırmalarına son vermiyor.

DOGE ve SHIB, İlk 3’te Yer Aldı!

Yeni bir rapor, yatırımcıların 2022’de Google’da en çok aradıkları kripto para birimlerini ortaya koyuyor. Finans sitesi DollarGeek tarafından yapılan yeni araştırmaya göre, Bitcoin hem dünyada hem de ABD’de en çok aranan kripto para oldu. Bitcoin’i Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin (DOGE) takip ediyor. İstatistikler, Bitcoin’in 2022 yılında ABD’de ayda ortalama 4,57 milyon kez arandığını, SHIB’nin 1,29 milyon ve DOGE‘nin 729,000 kez arandığını gösteriyor. Küresel olarak, Bitcoin ayda 28,4 milyon kez aranırken, Shiba Inu ve Dogecoin sırasıyla 4,43 milyon ve 5,85 milyon kez arandı. Önde gelen bir DollarGeek yöneticisi tarafından belirtildiği gibi, Bitcoin, 2009’da piyasaya sürülmesinden bu yana ABD’de ve dünya çapında en popüler kripto para birimi olmaya devam ediyor.

Ancak, altcoin’ler de popüler hale gelmeye devam ediyor. Yatırımcılar daha yüksek kazanç vaat eden altcoin’lere de yöneliyor. Listede daha sonra Ethereum (ETH) ve rakibi Avalanche (AVAX) geliyor. Katman-1 blok zincirleri, ABD’de sırasıyla 611.000 ve 534.000 aylık arama ve bu yıl dünya çapında 3.8 milyon ve 861.000 arama gördü. Listede ilk 10’da yer alan yer alan diğer kripto para birimleri de büyük ilgi gördü. 6. sırada BTC alternatifi Litecoin (LTC), 7. sırada Cardano, 8. sırada XRP, 9. sırada merkiyetsiz finans (DeFi) protokolü Safemoon (SFM) son sırada Nexus ( NXS) bulunuyor.

DOGE, Büyük Başarılara İmza Atıyor

DOGE‘deki yüksek volatilite, genellikle yatırımcıların portföylerinin istikrarı için bir tehdit oluşturur. Ancak Meme coin’de son dönemlerde meydana gelen %120’lik ralli, DOGE’nin piyasadaki konumunu sağlam bir zemine oturttu. Analitik şirketi IntotheBlock’tan alınan güncel veriler, 10 milyar doları aşan piyasa değeriyle DOGE’nin en kârlı varlıklar arasında 3.sıraya yerleştiğini ortaya koyuyor. Dogecoin, Ekim ve Kasım aylarında muazzam bir performans sergilemesine rağmen son günlerde değer kaybediyor. DOGE fiyatı iki hafta içinde 14 sentten 7 sente düştü.

DOGE yerel destek seviyesinden sıçramasına rağmen Aralık ayının başından bu yana düşüş trendinde hareket etmeye devam etti. Şaka olarak ortaya çıkan DOGE, bu süreçte büyük başarılara imza attı. 2013’ten beri piyasada olan meme coin, yatırımcının odak noktası olmaya devam ediyor. CoinMarketCap’e göre DOGE, 8 yıl önce DOGE’nin toplam değeri yaklaşık 19 milyon dolardı, bugün ise 12 milyar dolara yaklaştı. Ayrıca DOGE, şu anda sekizinci sırada yer alıyor. BitShares (BTS), MaidSafeCoin (MAID), NXT, Peercoin (PPC) ve Counterparty (XCP) gibi projeler bile ortadan kaybolurken, DOGE ayakta kalmayı başardı.