Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para karşıtlığı son dönemde zirveye ulaşırken, önde gelen bir ekonomist Bitcoin’e (BTC) dair endişe veren açıklamalar yaptı.

Ben Bernanke: ‘Kanıtlanamadı’

Federal Rezerv’in eski başkanı ve aynı zamanda 2022 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Ben Bernanke, Bitcoin ve genel olarak kripto para birimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. İsveç’in en büyük dergilerinden biri olan Dagens Nyheter ile yaptığı röportajda Bernanke, kripto paraların ekonomik değerinin bugüne kadar kanıtlamadığını belirtti. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX krizi, Celsius ve Blockfi gibi kripto borç verenlerin iflası gibi olaylar sektöre büyük darbe vururken, aynı zamanda karşıt seslerin yeniden yükselmesine neden oldu. En ünlü iktisatçılardan biri ve bankalar ve finansal krizler üzerine yaptığı araştırmalarla 2022 Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazanan Ben Bernanke, geçtiğimiz günlerde piyasanın karşı karşıya olduğu mevcut durumun ardından kripto paralar hakkındaki görüşünü açıkladı.

İsveçli Dagens Nyheter dergisi tarafından 7 Aralık’ta yayınlanan bir röportajda Bernanke, kripto paraların mevcut finansal sistem için bir tehdit oluşturmadığını çünkü hiçbir bankanın dijital varlıklara büyük oranda yatırım yapmadığını iddia etti. Uzmana göre, şimdiye kadar kripto paralar herhangi bir ekonomik değere sahip olduğunu kanıtlayamadılar. Bernanke’nin kripto paralar hakkındaki olumsuz görüşü, geçmişte de benzer açıklamalar yaptığı için yeni değil. Bernanke, ayrıca Bitcoin‘in “çoğunlukla kayıt dışı ekonomi faaliyetleri ve genellikle yasa dışı işler için” kullanıldığını söyledi. Ekonomist, Bitcoin’i spekülatif bir varlık olarak nitelendirirken, BTC’nin alternatif bir para birimi statüsüne ulaşamayacağını ifade etti.

‘Bitcoin, Hedefine Ulaşamayacak!’

Birçok uzman, kripto paralarda hem benimsemenin hem de kurumsal yatırımın artması için regülasyon çağrısında bulunurken, Bernanke, düzenlenmiş olsun ya da olmasın, Bitcoin’in başarısız olmaya mahkum olduğunu savunuyor. Ekonomist, kripto paraların çoğunlukla suç faaliyetlerinde kullanıldıkları için eninde sonunda emellerine ulaşamayacaklarını vurguladı.

Ancak geçmişte Bernanke, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin geleneksel fiat para birimleri için bir tehdit haline gelebileceğini söylemişti. 2017’de Bernanke, Bitcoin‘in geleneksel para birimleriyle eşit işlemselliğe sahip olması durumunda, devletlerin BTC’yi durdurmak için düzenlemeler yapacağını belirtmişti.