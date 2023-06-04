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Kripto paraların geçen yıl yaşadığı büyük düşüşü doğru tahmin eden isim iddialı bir tahminde bulundu. Henüz iflaslar gündemi meşgul etmeden önce o büyük bir düşüşün yaklaştığını söylemişti ve haklı çıktı. Peki yine haklı çıkacak mı? Güncel görünüme dair yorumları ve Haziran ayı kripto para tahminleri heyecan verici görünüyor.

Bitcoin 20.000 Dolara Düşmeyecek

Analist Arthur Hayes, “What Bitcoin Did” podcast’inde yaptığı son röportajın ardından kral kripto para biriminin 20.000 dolara yeniden düşmeyeceğini söyledi. BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes, Bitcoin’in bir sonraki boğa koşusu öncesinde neden 20.000 dolara düşmeyeceğini açıklayan kapsamlı bir değerlendirme yayınladı.

Hayes’in dikkat çektiği bazı noktalar arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD bankacılık sektöründeki krizler yer alıyor. Bağlam için, Tüketici Fiyat Endeksi, mal ve hizmetlerin maliyetine dayalı olarak tüketici fiyatlarındaki genel değişimi ölçen önemli bir ekonomik metriktir. TÜFE ile ilgili olarak, enflasyonun yılın ilerleyen dönemlerinde yeniden hızlanmadan önce ülkede yerel bir düşük seviyeye ulaşacağını belirtti.

Kripto Paralar Yükselecek

Baz etkisi devam ediyor ve önümüzdeki birkaç ay daha enflasyon düşüşü devam edecek. Bu olurken %4’in altında rakamlar görmek şaşırtıcı olmayacaktır. Fed toplantısı öncesinde açıklanacak enflasyona dair beklenti %4,9’un epey altında bir rakam geleceği yönünde. Eğer beklenen olur ve Fed de faizleri sabit bırakırsa bu durum kripto paralar için Haziran ayında hızlı bir yükseliş getirebilir.

Hayes şunları söyledi;

“Baz etkisi olarak bilinen istatistiksel olgu nedeniyle, 2022’deki yüksek aylık enflasyon değerleri 2023 yazında yerini daha düşük aylık enflasyon değerlerine bırakacaktır.”

Eski borsa CEO’su son açıklamasından önce, ABD Hazinesi’nin borç profilinin Bitcoin için daha fazla talep yaratacağını söylemişti. Bankacılık sistemi krizleriyle ilgili olarak Hayes, yatırımcıların en çok 2020 ve 2021’deki eyleme geri döneceğini belirtti. Bu dönemde yatırımcıların büyük bir kısmı fonlarını geleneksel sektörden para piyasasına ve daha iyi getiri sunan diğer piyasalara taşıdı. İlginç bir şekilde, Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun (FDIC) ilk çeyrek raporuna göre yatırımcıların şimdiden harekete geçtiği görülüyor.

“Toplam mevduat 2022’nin dördüncü çeyreği ile 2023’ün ilk çeyreği arasında 472,1 milyar dolar (yüzde 2,5) azalmıştır. Üç aylık düşüş, veri toplanmaya başlandığı 1984 yılından bu yana QBP’de bildirilen en büyük düşüştür. Bu, sektörün daha düşük toplam mevduat seviyeleri bildirdiği art arda dördüncü çeyrek oldu.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.