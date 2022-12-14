Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


2021’deki Çöküşü Bilen Analist Yine Kanıt Sundu: Bitcoin Bu Seviyeye Gidecek!

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanmaya başlarken, önde gelen bir analist kısa vadede BTC fiyat tahmini açıkladı. 
13:30
14 Aralık 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanmaya başlarken, önde gelen bir analist kısa vadede BTC fiyat tahmini açıkladı.

Analist, 2 Teknik Veriye Dikkat Çekti!

Mayıs 2021’de Bitcoin’in çöküşünü doğru bir şekilde tahmin eden bir stratejist, Bitcoin ve ayı piyasasına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Önemli bir göstergeye işaret eden analist, Bitcoin’de en kötü senaryonun yaşanmış olabileceğine dikkat çekiyor. Piyasada Dave the Wave olarak bilinen analist 131.700 Twitter takipçisine, BTC’nin aylık histogramının 2015 ve 2018 ayı piyasalarının dibini belirleyen bir destek seviyesinde kalmaya devam ettiğini söyledi. Uzmanlara göre, histogram, ”bir veri kümesinin frekans dağılımını görmemize olanak sağlar. Histogramlar, geçmiş verilerin grafiğini çizmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri konumunda.” Trader’lar momentumdaki değişiklikleri ve  fiyat hareketlerindeki dönüşleri tespit etmek için histogramı kullanır. Analiste göre,  BTC’de aylık histogram moseli devam ederse, bu durum en kötü senaryonun geride kaldığına işaret ediyor.

Analist ayrıca, potansiyel olarak bir trendin tersine dönmesine işaret edebilecek bir momentum göstergesi olan Bitcoin’in hareketli ortalama yakınsama sapmasına (MACD) da dikkat çekiyor. Dave the Wave’e göre, BTC‘nin haftalık MACD’ı, 2015 ve 2018 ayı piyasalarının da sonunun sinyalini veren bir destek seviyesinin üzerinde kalıyor. Uzmana göre, son satışlara rağmen, haftalık MACD hala sinyal hattının üzerinde kesişiyor. Bu durum, teknik olarak iyiye işaret. Analist, kısa vadede Bitcoin’in 17.300 dolar seviyesindeki ani direncini aşmasının ardından Bitcoin’in 19.000 dolara doğru yükseleceğini tahmin ediyor. BTC, gün içinde %3,42 artışla an itibariyle 17.796 dolardan işlem görüyor.

Fed: Geri Sayım Başladı!

Hem ABD ve hem de dış piyasaya yön veren FED faiz kararının belirleneceği Aralık ayı toplantısı için geri sayım devam ediyor. Yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Kripto para yatırımcısının da merakla beklediği Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak. Toplantıların ardından bu akşam saat 21.30’da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek önemli kararlar açıklayacak.

Fed’in yıl boyunca 75 baz puanlık bir dizi faiz artışının ardından hangi yönde bir oran belirleyeceği büyük önem teşkil ediyor. Ancak yarınki faiz artırımının öncekilerden daha düşük olması bekleniyor. Piyasanın daha düşük bir faiz artırımı beklemesinin nedeni, ABD Merkez Bankası Başkanı’nın bu yılın başlarında faiz artırımlarının Aralık ayında düşürüleceğini duyurması.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
Dikkat! 3 Kritik Rapor! Bitcoin’de İlk Sinyaller Geliyor! Nam Salan Analistten ‘Hazır Olun’ Mesajı!
Dikkat! 3 Kritik Rapor! Bitcoin’de İlk Sinyaller Geliyor! Nam Salan Analistten ‘Hazır Olun’ Mesajı!
Müjde! 2 Uzman İngiliz Basınına Konuştu: Bitcoin Yıl Sonundan Önce..!
Müjde! 2 Uzman İngiliz Basınına Konuştu: Bitcoin Yıl Sonundan Önce..!
Son Dakika! ABD’den Bitcoin ve Alcoin’ler İçin Kritik Duyuru Geldi: Düğmeye Basıldı!
Son Dakika! ABD’den Bitcoin ve Alcoin’ler İçin Kritik Duyuru Geldi: Düğmeye Basıldı!
Dikkat! Dünyaca Ünlü CEO ve Analitik Şirketinden Kritik Binance ve Bitcoin Açıklaması Geldi!
Dikkat! Dünyaca Ünlü CEO ve Analitik Şirketinden Kritik Binance ve Bitcoin Açıklaması Geldi!
Dikkat! Bitcoin’de Acı Tablo Ortaya Çıktı! Tecrübeli Analist Son Noktayı Koydu!
Dikkat! Bitcoin’de Acı Tablo Ortaya Çıktı! Tecrübeli Analist Son Noktayı Koydu!
Start Veriliyor! Bitcoin’de Beklenen O Eğilime Girilmiş Olabilir!
Start Veriliyor! Bitcoin’de Beklenen O Eğilime Girilmiş Olabilir!
Kriz Kâhini Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!
Kriz Kâhini Bloomberg’e Konuştu: Bitcoin’de Bu Senaryo Kaçınılmaz!
Kritik Rapor Yayımlandı! 2 Uzman Yatırımcılara Seslendi: İşte Bu Hafta Bitcoin’de Olacaklar!
Kritik Rapor Yayımlandı! 2 Uzman Yatırımcılara Seslendi: İşte Bu Hafta Bitcoin’de Olacaklar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022