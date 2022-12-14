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Bitcoin (BTC) yeniden ivme kazanmaya başlarken, önde gelen bir analist kısa vadede BTC fiyat tahmini açıkladı.

Analist, 2 Teknik Veriye Dikkat Çekti!

Mayıs 2021’de Bitcoin’in çöküşünü doğru bir şekilde tahmin eden bir stratejist, Bitcoin ve ayı piyasasına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Önemli bir göstergeye işaret eden analist, Bitcoin’de en kötü senaryonun yaşanmış olabileceğine dikkat çekiyor. Piyasada Dave the Wave olarak bilinen analist 131.700 Twitter takipçisine, BTC’nin aylık histogramının 2015 ve 2018 ayı piyasalarının dibini belirleyen bir destek seviyesinde kalmaya devam ettiğini söyledi. Uzmanlara göre, histogram, ”bir veri kümesinin frekans dağılımını görmemize olanak sağlar. Histogramlar, geçmiş verilerin grafiğini çizmek için en sık kullanılan yöntemlerden biri konumunda.” Trader’lar momentumdaki değişiklikleri ve fiyat hareketlerindeki dönüşleri tespit etmek için histogramı kullanır. Analiste göre, BTC’de aylık histogram moseli devam ederse, bu durum en kötü senaryonun geride kaldığına işaret ediyor.

Analist ayrıca, potansiyel olarak bir trendin tersine dönmesine işaret edebilecek bir momentum göstergesi olan Bitcoin’in hareketli ortalama yakınsama sapmasına (MACD) da dikkat çekiyor. Dave the Wave’e göre, BTC‘nin haftalık MACD’ı, 2015 ve 2018 ayı piyasalarının da sonunun sinyalini veren bir destek seviyesinin üzerinde kalıyor. Uzmana göre, son satışlara rağmen, haftalık MACD hala sinyal hattının üzerinde kesişiyor. Bu durum, teknik olarak iyiye işaret. Analist, kısa vadede Bitcoin’in 17.300 dolar seviyesindeki ani direncini aşmasının ardından Bitcoin’in 19.000 dolara doğru yükseleceğini tahmin ediyor. BTC, gün içinde %3,42 artışla an itibariyle 17.796 dolardan işlem görüyor.

Fed: Geri Sayım Başladı!

Hem ABD ve hem de dış piyasaya yön veren FED faiz kararının belirleneceği Aralık ayı toplantısı için geri sayım devam ediyor. Yılın son FED toplantısı 13-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Kripto para yatırımcısının da merakla beklediği Aralık toplantısında FED yeni yıldaki ekonomik öngörülerini açıklayacak. Toplantıların ardından bu akşam saat 21.30’da FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek önemli kararlar açıklayacak.

Fed’in yıl boyunca 75 baz puanlık bir dizi faiz artışının ardından hangi yönde bir oran belirleyeceği büyük önem teşkil ediyor. Ancak yarınki faiz artırımının öncekilerden daha düşük olması bekleniyor. Piyasanın daha düşük bir faiz artırımı beklemesinin nedeni, ABD Merkez Bankası Başkanı’nın bu yılın başlarında faiz artırımlarının Aralık ayında düşürüleceğini duyurması.