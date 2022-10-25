2021'in Mayıs ayında Bitcoin'in (BTC) çökeceği öngörüsü gerçekleşen kripto para analisti ve trader'ı Dave the Wave, en büyük kripto paranın patlayıcı rallisine çok yakın olunduğunu iddia etti.

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2021’in Mayıs ayında Bitcoin‘in (BTC) çökeceği öngörüsü gerçekleşen anonim kripto para analisti ve trader’ı Dave the Wave, en büyük kripto paranın patlayıcı rallisine çok yakın olduğunu iddia etti.

Bitcoin’de Büyük Ralli Hazırlığı

Dave the Wave olarak bilinen anonim kripto para analisti ve trader’ı, 128 binden fazla Twitter takipçisi ile Bitcoin’in önümüzdeki aydan itibaren yukarı doğru bir hareket başlattığını ve yıl sonundan önce 25 bin dolar aralığına yükseldiğini gösteren bir grafik paylaştı. Paylaştığı grafiğe “Teknik olarak durum du. Yarım yıl sürecek bir dip bölgesi tamamlanması süreci anlamına geliyor.” notunu düştü.

Kripto para analisti BTC‘nin yakında toparlanmasını beklese de, en büyük kripto paranın ilk hedefine ulaştıktan sonra hızla 19 bin dolara geri döneceğini düşünüyor. Bu geri çekilmenin tamamlanmasının ardından ise Bitcoin’in altı aylık dip tamamlama dönemini tamamlamacak için 2023’in Nisan ayına kadar 30 bin doların üzerine çıkacağını tahmin ediyor:

Sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyor, ancak bu dibe vurma süreci (Logaritmik Büyüme Eğrisi temelinde) öncesiyle orantılı. Daha az belirgin bir makro BTC dibi ve tepesi (olgunlaşan bir piyasa temelinde açıklanabilir). Daha uzun vadede momentum artıyor.

Altcoin’ler için Bitcoin Hakimiyeti Uyarısı

Analist, ayrıca Bitcoin hakimiyetinin (BTC.D) toparlanabileceğini gösteren bir grafik paylaştı ve altcoin yatırımcılarını uyararak “Bir ay öncesine ait güncellenmiş Fibonacci uzatmaları… Altcoin’lerin hareketlerini bu grafiğe endeksleyenler, bunun üzerinden tahmin yürütenler dikkatli olmalı.” ifadelerini kullandı.

Analistin dikkat çektiği BTC.D grafiği, tüm kripto para piyasa değerinin ne kadarının Bitcoin‘e ait olduğunu gösterir. Yükselen Bitcoin hakimiyet grafiği, BTC’nin diğer kripto paralardan daha iyi performans gösterdiğini gösterir.

BTC.D grafiği Bitcoin’in yaklaşık bir yıl önce ulaştığı 69 bin dolarla yüzde 72 seviyesini gördü. Grafik o zamandan beri önemli ölçüde düştü ve bir süredir dar bir aralıkta hareket ediyor.