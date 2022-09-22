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Bitcoin’in (BTC) 2021 yılının Mayıs ayındaki çöküşü bilmesiyle yakından takip edilmeye başlanan kripto para analisti Dave the Wave, düşüşe rağmen BTC’nin “hâlâ satın alım bölgesinde” olduğunu söyledi.

“Bitcoin Hâlâ Alım Bölgesinde”

Dave the Wave olarak bilinen anonim kripto para trader’ı ve analisti, 125 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in alım bölgesinde yatay hareket ettiğini söyledi. Dave the Wave, “Satın alım bölgesinde genişleyerek yatay hareket oluşumu. Burada tutunduğunu görmek isterim.” diyerek hareketin teyitini beklediğini ancak BTC’nin açık bir şekilde alım bölgesinde hareket ettiğini belirtti.

Analist, ayrıca Bitcoin‘in aylık Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinin yükselişe geçtiğini bildirdi. MACD, bir varlığın iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren ve yatırımcılar tarafından geri dönüşleri saptamak için kullanılan trend tabanlı bir momentum göstergesidir:

Aylık MACD, zirveyi (momentum kaybı/mavi çizgi) tahmin etmek için harikalar yarattı. Gösterge şimdi benzer zaman diliminde geçmişte olduğundan daha uzun bir çubuk oluşturdu. Bu tepeden alım yapmak yerine en uygun yerde, alım bölgesinde olunduğunu işaret ediyor.

Bitcoin Ne Zaman Yükselir?

Öte yandan Dave the Wave, logaritmik büyüme eğrisi (LGC) modelinin “ayakta kalan son Bitcoin modeli” olduğunu savunurken, modelin 2018’den beri Bitcoin fiyatının gelecekteki hareketlerini tahmin etme konusunda tıkır tıkır çalıştığını ekledi.

Analistin işaret ettiği Bitcoin’in LGC modeline bakıldığında, fiyatın dibe vurduğu veya vurmak üzere olduğu görülüyor. Modelin bir haftalık fiyat hareketlerini yansıtmasından dolayı BTC’nin önümüzdeki 4 ila 8 hafta içerisinde beklenen yukarı yönlü hareketini yapması beklenebilir. Elbette makrodaki gelişmelerin fiyatı önemli ölçüde etkilediği göz önünde bulundurarak başarılı Bitcoin modelinde sapma olabileceği ihtimali de değerlendirerek yatırım kararı vermek gerekiyor.

Öte yandan en büyük kripto para Bitcoin, kripto veri platformu CoinMarketCap‘in verilerine göre, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,32 yükselişle 19 bin 146 dolardan işlem görüyor. Fed’in politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından volatilitenin arttığı gözlemlenen BTC, 19 bin 673 dolara kadar çıktı ve ardından 18 bin 290 dolara kadar düştü.