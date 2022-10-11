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Bitcoin‘in (BTC) 2021’in Mayıs ayında çökmesini öngörmesiyle tanınan anonim kripto para analisti Dave the Wave, en büyük kripto para BTC’nin 40 kat yükselmesini bekliyor.

Bitcoin vs Altın

Dave the Wave olarak bilinen anonim kripto para analisti, 127 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in gelecekte değerli metal altının piyasa değeriyle eşleşmesi halinde, bunun yaklaşık 40 katlık bir artışa karşılık geleceğini söyledi. Analist, “40 kat yükselecek Bitcoin’e ne dersiniz? 10 kat yükselmiş BTC‘den kesinlikle daha iyi” diyerek büyük çıkış öngörüsüne dikkat çekti.

Bitcoin’in piyasa değeri şu anda yaklaşık 365 milyar dolarda. CompaniesMarketCap’in sağladığı verilere göre altının piyasa değeri ise şu anda 11 trilyon dolar civarında. Kripto para analisti, BTC’nin piyasa değeri için belirlediği devasa hedefe yirmi yıl gibi bir süre içinde ulaşılabileceğini belirtti.

Dave the Wave, ayrıca Bitcoin’in hareketli ortalama yakınsama sapması göstergesinin (MACD) yakında BTC’nin dibe vurup vurmadığının teyitini sağlama görevi görebileceğini belirterek “Haftalık MACD çaprazladı. Son yerel düşüş trendi artık bir önceki tepe eşit. Güçlenen/daralan bir histograma sahip aylık bir kapanış, fiyatın dibe vurduğunu tam olarak teyit etmese de önemli ölçüde doğrulama yolunda bir yol kat edecek.” notunu düştü.

MACD, bir varlığın iki üstel hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren ve trader’lar tarafından fiyatlardaki geri dönüşleri saptamak için sıklıkla kullanılan trend tabanlı bir momentum göstergesidir.

“Bir Önceki Düzelme Oranı Fazlasıyla Aşıldı”

Analist, ayrıca bir metriğin içinde bulunulan ayı piyasasının bir öncekinden daha fazla düzeltme yaptığını gösterdiğine dikkat çekerek şu ifadelerini kullandı:

Ayı piyasalarının nominal düşüşlerini karşılaştıran birkaç grafik gördüğümüzde, mevcut yüzde 74’lük düşüşün bir önceki yüzde 84’lük düşüşün gerisinde kaldığı görülüyor. Logaritmik ölçekte gerçek değerleri ölçen reel terimlerde ise bu düzeltmede aslında yüzde 38’in üzerinde daha fazla düzeltme yapıldığı görülüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre en büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,34 düşüşle 19 bin 68 dolardan işlem görüyor. BTC, güncel fiyatlarla 2021’in Kasım ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) yüzde 72,29 altında fiyatlanıyor.