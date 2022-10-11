Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


2021 Çöküşünü Bilen Analist “Bitcoin 40 Kat Yükselecek” Dedi ve Tarih Verdi

Bitcoin'in (BTC) 2021'in Mayıs ayında çökmesini öngörmesiyle tanınan kripto para analisti Dave the Wave, en büyük kripto para BTC'nin 40 kat yükselmesini bekliyor.
14:42
11 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin‘in (BTC) 2021’in Mayıs ayında çökmesini öngörmesiyle tanınan anonim kripto para analisti Dave the Wave, en büyük kripto para BTC’nin 40 kat yükselmesini bekliyor.

Bitcoin vs Altın

Dave the Wave olarak bilinen anonim kripto para analisti, 127 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in gelecekte değerli metal altının piyasa değeriyle eşleşmesi halinde, bunun yaklaşık 40 katlık bir artışa karşılık geleceğini söyledi. Analist, “40 kat yükselecek Bitcoin’e ne dersiniz? 10 kat yükselmiş BTC‘den kesinlikle daha iyi” diyerek büyük çıkış öngörüsüne dikkat çekti.

Bitcoin’in piyasa değeri şu anda yaklaşık 365 milyar dolarda. CompaniesMarketCap’in sağladığı verilere göre altının piyasa değeri ise şu anda 11 trilyon dolar civarında. Kripto para analisti, BTC’nin piyasa değeri için belirlediği devasa hedefe yirmi yıl gibi bir süre içinde ulaşılabileceğini belirtti.

Dave the Wave, ayrıca Bitcoin’in hareketli ortalama yakınsama sapması göstergesinin (MACD) yakında BTC’nin dibe vurup vurmadığının teyitini sağlama görevi görebileceğini belirterek “Haftalık MACD çaprazladı. Son yerel düşüş trendi artık bir önceki tepe eşit. Güçlenen/daralan bir histograma sahip aylık bir kapanış, fiyatın dibe vurduğunu tam olarak teyit etmese de önemli ölçüde doğrulama yolunda bir yol kat edecek.” notunu düştü.

MACD, bir varlığın iki üstel hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren ve trader’lar tarafından fiyatlardaki geri dönüşleri saptamak için sıklıkla kullanılan trend tabanlı bir momentum göstergesidir.

“Bir Önceki Düzelme Oranı Fazlasıyla Aşıldı”

Analist, ayrıca bir metriğin içinde bulunulan ayı piyasasının bir öncekinden daha fazla düzeltme yaptığını gösterdiğine dikkat çekerek şu ifadelerini kullandı:

Ayı piyasalarının nominal düşüşlerini karşılaştıran birkaç grafik gördüğümüzde, mevcut yüzde 74’lük düşüşün bir önceki yüzde 84’lük düşüşün gerisinde kaldığı görülüyor. Logaritmik ölçekte gerçek değerleri ölçen reel terimlerde ise bu düzeltmede aslında yüzde 38’in üzerinde daha fazla düzeltme yapıldığı görülüyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre en büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 1,34 düşüşle 19 bin 68 dolardan işlem görüyor. BTC, güncel fiyatlarla 2021’in Kasım ayında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin (ATH) yüzde 72,29 altında fiyatlanıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
İngiltere’den Müjde Geldi: Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönebilir!
İngiltere’den Müjde Geldi: Bitcoin’de Rüzgar Tersine Dönebilir!
En Son 2021’de Görüldü! Bitcoin’de Hem Heyecanlandıran Hem de Korkutan Eğilim
En Son 2021’de Görüldü! Bitcoin’de Hem Heyecanlandıran Hem de Korkutan Eğilim
Analist Kanıt Sundu:Tarihi Fraktal Bitcoin’de Bu Seviyelerin Geleceğini Gösteriyor!
Analist Kanıt Sundu:Tarihi Fraktal Bitcoin’de Bu Seviyelerin Geleceğini Gösteriyor!
IMF ve Dünya Bankası Korkuttu: İşte 2023’te Bitcoin’i Bekleyen 2 Senaryo!
IMF ve Dünya Bankası Korkuttu: İşte 2023’te Bitcoin’i Bekleyen 2 Senaryo!
21Shares, Ortadoğu’nun İlk Spot Bitcoin ETP’si Bombasını Patlattı!
21Shares, Ortadoğu’nun İlk Spot Bitcoin ETP’si Bombasını Patlattı!
Bitcoin Zemin Kaybederken Bu 3 Altcoin Hücuma Geçti!
Bitcoin Zemin Kaybederken Bu 3 Altcoin Hücuma Geçti!
Son Dakika! Kripto Paralarda Günün Müjdesi ABD’den Geldi!
Son Dakika! Kripto Paralarda Günün Müjdesi ABD’den Geldi!
JPMorgan CEO’su Tarih Verdi: Bitcoin Daha Büyük Bir Felakete Sürüklenebilir!
JPMorgan CEO’su Tarih Verdi: Bitcoin Daha Büyük Bir Felakete Sürüklenebilir!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Bu Altcoin’in Grafiğindeki Boğa Modeli Yüzde 45 Yükselişe İşaret Ediyor!
Çekiç Mum Formasyonu Nedir?
Güncel NFT Haberleri
CNN Global Yaş Tahtaya Bastı! Hangi Büyük Şirketini Durdurma Kararı Aldı?
NFT Sektöründe Düşüş Devam Ediyor: Boğa Yerini Tamamıyla Ayıya Bıraktı!
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
600 Bin Dolar’dan 10 Dolar’a Düşen NFT!
Solana Ağının En Çok Bilinen Koleksiyonu DeGods Artık Telif Ücreti Almayacak!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Altcoin 1 Yılda Yüzde 98 Düştü! Artık Kapatıyorlar!
Ünlü DeFi’nin CEO’suna Şok Hırsızlık Suçlaması! Fiyat Sert Çakıldı!
Sıcak Gelişme: dYdX Yeni Müjdeyi Duyurdu! dYdX Coin Yorum!
Oylama Devam Ediyor! DeFi Kralı Altcoin Bu Tarihe Odaklandı!
DeFi Altcoin 5,5 Doları Aşabilecek Mi? 2021’de Ciddi Kazanç Getirmişti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022