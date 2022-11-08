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  •   2018’de Bitcoin’de Nokta Atışı Yapan Analist Uyardı: 2 Altcoin Sert Çakılacak!

2018’de Bitcoin’de Nokta Atışı Yapan Analist Uyardı: 2 Altcoin Sert Çakılacak!

Bitcoin'in (BTC) 2018 dip seviyesini doğru bir şekilde tahmin eden stratejist, önde gelen 2 altcoin'in fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
18:00
8 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin’in (BTC) 2018 dip seviyesini doğru bir şekilde tahmin eden stratejist, önde gelen 2 altcoin’in fiyat hareketine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ethereum ve SOL, Bu Seviyelere Düşebilir!

Analiste göre, Ethereum (ETH) sert bir düzeltme için hazırlanıyor.  Piyasada Smart Contracter olarak bilinen analist bu iddiasını desteklemek için  Elliott Dalga teorisini kullanıyor. Bu teori,  dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan ve kalabalık psikolojisini izleyen gelişmiş bir teknik analiz yaklaşımı olarak tanımlanabilir. Analist Elliott Dalga teorisinin popüler bir uygulayıcısı olarak biliniyor.  Uzman 213.900 Twitter takipçisine Ethereum’un alt zaman diliminde beş dalgalı bir yükselişi tamamladığını ve şimdi en yüksek seviyesinden en az %15 ile 20 oranında bir düşüşe hazır olduğunu söyledi. Analiste göre,  varlıklar genellikle beş dalgalı bir ralliden sonra düzeltme yaşar. Analist grafiğine işaret ederek, Ethereum’un 1.900 dolarlık hedefine ulaşmadan önce 1.400 doların altına düşeceğini öngörüyor.  Ethereum, son 24 saat içinde %3,35 düşüşle an itibariyle 1.470 dolardan işlem görüyor.

Stratejist ayrıca, Bitcoin (BTC) dışındaki bir dizi altcoin fiyatını izleyen FTX’in Altcoin Endeksi Sürekli Vadeli İşlemler tablosuna da dikkat çekiyor. Smart Contracter’a göre, endeks de beş dalgalı bir yükselişi tamamladı ve şimdi bir düzeltme için hazırlanıyor. Bu durum, piyasa değerine göre büyük altcoin’lerin  muhtemelen sert düzeltmeler yaşayacağını iddia ediyor. Uzman ayrıca, Ethereum rakibi Solana’ya (SOL) da odaklanıyor. Analist,  haftalık SOL/BTC grafiğinin alarm verdiğini ve SOL’un da değer kaybedeceğini belirtiyor. SOL, son 24 saatte %16’nın üzerinde düşüşle an itibariyle 27.19 dolardan işlem görüyor.

FTX Krizi, Piyasayı Etkilemeye Devam Ediyor!

Hafta sonunda Binance CEO’su CZ’nin elindeki tüm FTX token’larını çıkaracağını açıklaması şok etkisi yaratmıştı. FTX CEO’sundan yeni açıklamalar gelmişti. BUSD ve FTT olarak elinde varlık bulunduran Binance, 560 milyon dolar değerindeki 23 milyon FTT token’ı satış için borsaya çekmişti. FTT’nin değeri büyük oranda düşmüştü. FTX CEO’su FTTnin baskı altında kalmasına rağmen çekim işlemlerinde sorun olmadığını belirtmişti.

Analistlere göre,  mevcut kriz yine piyasadaki korku seviyesini tetikledi. LUNA krizinin yankıları devam ederken, FTC gibi dev bir platformun yaşadığı sorunlar büyük endişeye neden oldu. Uzmanlar, BTC’nin 20.000 doların altına düşmesini bu krize bağlıyor. Bu kaosun altcoin’leri de etkilemesi bekleniyor.

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