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2018’deki Bitcoin Çöküşünü Bilen Analistten Korkutan BTC Analizi: Yüzde 45

2018'deki Bitcoin çöküşünü bilen kripto para analisti Tone Vays, yatırımcılara ve trader'ları uyardı. Analiste göre Bitcoin, güncel fiyatlarla yüzde 45 düşebilir.
16:30
12 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2018’deki ayı piyasası sırasında Bitcoin çöküşünü öngörerek yakından takip edilmeye başlanan tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, BTC için benzersiz bir düşüşün yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyardı.

“Geçmişte Oldu Yine Olacak”

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Tone Vays, 12o binden fazla YouTube abonesine en büyük kripto para Bitcoin’in sonunda yaşanacak olan bozulmadan önce toparlanma belirtileri gösterdiği bu yılın Mayıs ayındaki fiyat hareketini takip ediyor gibi göründüğünü öne sürdü:

Tam burada (Mayıs 2022), hareket aşağı yöndeydi ve yukarı yönde hareket ediyor gibiydi ama sonra yine de çöktü. Ve ardından yine aynı şey oluyor ve aynı şey geçmişte de oldu.

Yüzde 45 Oranında Düşüş Öngörüsü

Vays, Bitcoin’in mevcut hareketlerinin 2018 yılının Temmuz ve Kasım ayları arasındaki fiyat performansını hatırlattığını da ekledi. O zamanlar Vays, çöküşün gerçekleşmesinden aylar önce 6 bin dolardaki desteğin kırılımı için çağrıda bulunarak yatırımcıları uyarmıştı. Analiste göre Bitcoin, şu an için büyük hamlesini yapmadan önce trader’ların ve yatırımcıların kafasını karıştıracak şekilde hareket ediyor:

Bitcoin sonunda gerçek hareketini yapana kadar yapması gerekeni yapmıyor. Buradaki bariz fiyat hareketi büyük bir düşüşe işaret ediyor ama bu büyük düşüşün önümüzdeki hafta veya sonraki haftalarda olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu yüzden şu anki yükselişle hiç ama hiç ilgilenmiyorum çünkü bunu geçmişte gördüm. Film birçok kez oynatıldı. Fiyatın 25 bin doları geçmesi durumunda Bitcoin bana umut verici görünmeye başlar. İşte o zaman durum ilginç olacak.

Analistin grafiğine bakıldığında, Bitcoin’de 11 bin 900 dolar civarına doğru büyük bir düşüş öngördüğü görülüyor. Bu da güncel fiyatlarla BTC‘nin yüzde 45’in üzerinde düşmesi anlamına geliyor.

En büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,25 yükselişle 22 bin 109 dolardan alınıp satılıyor. Toplam piyasa değeri 425.9 milyar dolarda bulunan BTC’nin kripto para piyasaları üzerindeki hakimiyet oranı ise yüzde 39,7 seviyesinde.

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