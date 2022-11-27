2011 yılında Bitcoin'i (BTC) 1 dolardan alarak lider kripto para birimini ilk benimseyenlerden biri olan Davinci Jeremi, BTC fiyatına dair önemli açıklamalar yaptı.

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2011 yılında Bitcoin’i (BTC) 1 dolardan alarak lider kripto para birimini ilk benimseyenlerden biri olan Davinci Jeremi, BTC fiyatına dair önemli açıklamalar yaptı.

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Aynı zamanda davincij15 isimli YouTube kanalının sunucusu olan Jeremi, Bitcoin’in fiyatının bir sonraki boğa koşusunda 10 kat artacağını tahmin ediyor. Ancak uzman yeni zirve gerçekleşmeden önce BTC fiyatının daha da düşebileceği konusunda uyarıyor. Kitco News ile 25 Kasım’da yaptığı bir röportajda Jeremi, sonunda 100.000 doları göreceğimizi, daha sonra ise BTC’nin dip seviyesinden 10 kat daha fazla artacağını iddia etti.

Kitco’dan David Lin’e konuşan ünlü yatırımcı, Bitcoin’in 10.000 dolara düşüp düşmeyeceği sorulduğunda, “muhtemelen 12.000 doları göreceğiz” yanıtını verdi. Aynı zamanda bir kripto fenomeni olan Jeremie, 2011’de 1 doların altında Bitcoin alırken, insanları BTC‘ye yatırım yapmaya çağırmıştı. Jeremie, sektörde ünlü “Sana Demiştim” sözüyle tanınıyor. Jeremie’nin Bitcoin’e yönelik ilgisi, Mart 2011’de abonelerinden birinin Bitcoin web sitesine bakmasını istemesiyle başladı. Başlangıçta dolandırılacağı konusunda endişeli olsa da, daha ayrıntılı inceledikten sonra blockchain ağına karşı bakış açısı değişti.

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Uzman, bu sürecin kendisi için dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Jeremi, artık hükümetin durduramayacağı bir para sistemimiz olduğunu ve üçüncü bir taraf olmadan dünyadaki herhangi birine anında coin aktarabileceğinizi fark ettikten sonra Bitcoin’e aşık olduğunu vurguladı. Davinci, neden Bitcoin almaya karar verdiğini açıklayarak, “Ekonomi tarihinde, fakir insanları gerçekten ucuza satın aldıkları için zengin yapan bir varlık çıkıyor – bu onlardan biri” diye ekledi. Jeremi, yayımladığı ilk videosunun 751 dislike ve 50 like aldığına işaret ederken, takipçilerinin sadece altın ve gümüş hakkında konuşmasını istediklerini belirtti. Bitcoin, Jeremi’nin satın aldığı tarihten itibaren %6.878.800 oranında artarak neredeyse 70.000 dolar eviyesine ulaştı.

Ancak BTC zirvesine ulaştıktan sonra, geçtiğimiz yıl çeşitli makro-ekonomik faktörlerin yanı sıra kripto sektöründeki likidite sıkışıklığı nedeniyle keskin bir şekilde geri değer kaybetti. Kripto piyasasındaki kaos hakkında yorum yapan Davinci, kripto kışının muhtemelen 2024’e kadar sürebileceğini belirterek, bir sonraki boğa koşusunun bir sonraki Bitcoin yarılanmasından sonra başlayacağını öne sürdü. Bitcoin, an itibariyle n 16.541 dolardan işlem görüyor. BTC, tüm zamanların en yüksek seviyesinden %75’in üzerinde uzakta.