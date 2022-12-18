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Bitcoin (BTC) kriz ortamında değer deposu işlevini yerine getiremezken, önde gelen bir ekonomist ve yazar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Lawrance McDonald: ‘Fillerin de Uçtuğuna İnanıyor musunuz?’

ABD’de ortaya çıkan ve tüm dünya ekonomilerini etkileyen Lehman Brothers 2007-2008 mali krizine yönelik tahminleri ile bilinen ünlü yazar ve ekonomist Lawrance McDonald, Bitcoin’e dair önemi açıklamalarda bulundu. McDonald’ın ‘Lehman Brothers Krizi ve Büyük Çöküş’ isimli kitabı New York Times’ın en çok satanlar listesinde zirveye oturmuştı. 2007-08 mali krizi, aynı zamanda yüksek faizli ipotek krizi olarak da biliniyor. Devasa kriz, küresel mali piyasalarda ciddi likidite daralması yaşanmasına sebep olmuştu. Birçok ekonomiste göre, kriz uluslararası finans sistemini yok etmekle tehdit etti. Yakın tarihli bir tweet’te, Lawrence McDonald, Bitcoin’in yaratmayı başardığından çok daha fazla serveti yok ettiğini savunuyor. Kısacası, BTC verdiğinden daha fazlasını aldı.

Ünlü isim, Bitcoin‘in “devasa” düşüşler nedeniyle aslında geçerli bir değer deposu olarak hizmet edemeyeceğine inanıyor. Kripto para savunucuları her zaman Bitcoin’in son 10 yıldaki muhteşem getirilerine işaret etme eğilimindeyken, McDonald aslında hiç kimsenin bu kadar uzun bir süredir BTC’yi elinde tutmadığına inanıyor. Uzman, bu duruma dikkat çekmek için “Fillerinde uçtuğuna da inanıyor musun?” diye tweet attı. Bitcoin, Kasım 2021’de ulaşılan tüm zamanların en yüksek seviyesinden %75,72 düştü. McDonalds ayrıca Bitcoin’in bir enflasyon korumasından başka her şey olmaya devam ettiğini vurguladı. Uzman, BTC’nin tökezlemeye devam edeceğine inanıyor.

Santiment’ten Kritik Rapor!

Birçok kripto para biriminin % 80’dan fazla düşüş yaşamış olması, yatırımcıların piyasayı terk etmesine neden oldu. Analitik şirketi Santiment, 5 yıllık Bitcoin yatırımcıları dahi an itibariyle zarar etmiş durumda. olduğunu ortaya koyan bir rapor yayımladı. Santiment, uzun vadeli yatırımcıların dahi yüzde 34 oranında zarar ettiğine dikkat çekti.

Güncel verilere göre, kripto para birimlerine olan yatırımcı ilgisi azalmış durumda. Özellikle kurumsal yatırımcı kenarda bekliyor. Bitcoin, sert kışla savaşırken altın etkileyici bir performans kaydetti. 2022 boyunca, hem hisse senedi piyasası hem de kripto para birimleri, enflasyon ve faiz oranı artışlarının yol açtığı mevcut makroekonomik faktörlerin ortasında büyük bir düzeltme yaşadı.